E’ saltato subito all’occhio di Maria De Filippi un segno inequivocabile sul collo di un cavaliere del suo dating show.

Un ex cavaliere di Uomini e Donne

La dichiarazione di Maria De Filippi, di cui di seguito, troverai il video, ha fatto molto discutere. Essa riguardava un ex cavaliere del seguitissimo dating show. Si tratta di Michele Dentice che, per un periodo, ha corteggiato Roberta Di Padua che sembrava molto presa. Michele, molto dedito alla palestra, in cui lavorava come istruttore, napoletano, si era fatto notare soprattutto con il suo fisico.

Di punto in bianco, però, il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio di canale Cinque. Le motivazioni risiederebbero in problemi economici e in un improvviso lutto familiare. All’inizio, si era pensato che avesse voluto lasciare il programma per via del rifiuto della dama Roberta, successivamente smentita.

Su Instagram Dentice ha condiviso una foto insieme al celebre personaggio di Gennaro Savastano, interpretato da Salvatore Esposito, comunicando ai fan di essere entrato a far parte della serie tv Gomorra. Che abbia avuto inizio la sua carriera d’attore?

Una chiacchieratissima presenza

Il personal trainer napoletano non è sempre stato palestrato come è apparso nel dating show di Maria. Per ottenere quel fisico e arrivare a ricoprire il ruolo di personal trainer, Dentice ha fatto un lungo percorso, anche di studi.

In particolare, la vera trasformazione è avvenuta da maggio 2020 (post lockdown) ad ottobre dello stesso anno. Lui stesso pubblicò delle foto a confronto sul suo Instagram.

Maria: hai un succhiotto sul collo ✈️✈️ pic.twitter.com/C8Bq0qVLwM — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 30, 2021

Michele, oltre a corteggiare Roberta, uscì anche con Carlotta Savorelli. Nel corso di una puntata, la De Filippi notò sul collo del personal trainer un inequivocabile segno di succhiotto. Lui smentì. Che era il segno di una notte bollente passata con una delle donne che corteggiava all’epoca? Del resto, il fascino non gli mancava.