Amici 21, inaspettata perdita: la scuola di Maria De Filippi in lutto

Grave perdita per un giovane talento del programma condotto da Maria De Filippi, l’intera scuola di Amici in lutto. Tutti i dettagli a riguardo.

All’interno della rinomata scuola di Amici, talent condotto dalla famigerata Maria De Filippi, tutti hanno creato un inestimabile legame. I giovani talenti che si impegnano per raggiungere l’obbiettivo comune condividono gioie e dolori. In queste ultime ore però non c’è spazio per i sorrisi, tutti gli allievi infatti si stringono uniti per una grave perdita. Il tutto viene a loro comunicato dagli autori del programma. La notizia è stata perfino comunicata sui social dal più stretto familiare del talento che ad oggi si trova ancora all’interno della casetta insieme ai suoi compagni.

Il quale non starà di certo trascorrendo delle ore piacevoli, anzi, in eterno ricorderà questi attimi tremendi. Fortunatamente gli autori del programma sono molto flessibili e provano forte empatia nei confronti dei ragazzi. Trattandosi infatti di piccolo talenti comprendono le emozioni contrastanti che questi tentano di celare. Il giovane talento che sta affrontando per lui un grave lutto è proprio Christian Stefanelli, allievo ballerino hip-hop della rinomata scuola. Attualmente circondato dal calore dei compagni che gli offrono conforto e parole gentili per aiutarlo a superare questa incredibile situazione.

Il ballerino di Amici Christian Stefanelli affronta il lutto comunicatogli

Dovete sapere che il giovane ragazzo era molto affezionato al suo piccolo animaletto peloso. È incredibile l’affetto e le attenzioni che questi nostri amici a quattro zampe ci dedicano incondizionatamente. Ai loro occhi non rappresentiamo tutto ciò di cui hanno bisogno e mai si separerebbero da noi se solo potessero farlo. Il loro è un amore unico che va oltre gli alti e bassi che si possono incontrare nel tempo, nonostante le varie situazioni loro continueranno sempre ad esserci fedeli poiché per loro noi siamo l’unica cosa che conta.

Christian purtroppo ha dovuto dire addio definitivamente al suo amato cagnolino, il piccolo Joy. Quest’ultimo è volato via proprio sotto le feste natalizie lasciando un velo di tristezza negli occhi di tutti i suoi amici umani. C’è chi pensa che perdere un cane non sia molto grave poiché si tratta sempre di un semplice animale, questi però sottovalutano ciò che quest’ultimo rappresenta realmente. A comunicare la notizia è stata proprio la madre del giovane ballerino tramite i social.

“Caro amore mio mi hai spezzato il cuore oggi, soffro tantissimo, un dolore indescrivibile. Angelo mio buon arcobaleno.[..] Un giorno ci rincontreremo in cielo.”

Queste sono le parole della madre del ragazzo. Attualmente non sappiamo precisamente quali sono i pensieri e le emozioni di Christian, sicuramente avremo modo di notarlo nei prossimi giorni grazie ai daytime.

