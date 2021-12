Pietro Taricone, vi ricordate il brutto litigio con Maria De Filippi | Un colpo al cuore

By

Fa ancora discutere una cacciata che fece Pietro Taricone sul palco dei Telegatti. Il compito di rabbonirlo venne affidato a Maria De Filippi. Vediamo cosa successe.

Quest’anno sono trascorsi ben 11 anni dalla morte di Pietro Taricone, lanciato al grande pubblico con il Grande Fratello.

Pietro Taricone: una personalità sui generis

Pietro Taricone è morto 11 anni fa ma è stata una personalità sui generis che ha lasciato il segno. Non solo per la sua partecipazione alla prima edizione italiana del Grande Fratello ma anche per la sua carriera di attore. Taricone sposò Kasia Smutniak da cui ha avuto una figlia che oggi gli somiglia molto.

La morte dell’uomo fu tragica. Pietro Taricone, infatti, era amante degli sport estremi. Durante un lancio dal paracadute, ci fu un incidente che vide la morte dell’attore.

Oltre alla sua carriera di attore, un episodio, in diretta televisiva, lasciò il segno. In particolare, Taricone sul palco dei Telegatti, su Canale 5, cercò di far valere la sua voce di uomo comune.

Un episodio memorabile

Era il 2001, Alessandro Cecchi Paone era seduto nel parterre del teatro in cui avvenivano le premiazioni per i Telegatti. Erano trascorsi 5 mesi e mezzo circa dalla fine della prima edizione italiana del Grande Fratello. Un reality show che aveva conquistato il grande pubblico e che aveva fatto emergere protagonisti come Pietro Taricone.

Proprio il Grande Fratello era in lizza nella categoria Costume e Cultura. Insieme a lui, nella categoria, Superquark di Piero Angela e la trasmissione di Cecchi Paone, appunto La macchina del tempo. Nel momento in cui Cecchi Paone capì che il premio era stato vinto dal Grande Fratello, si scagliò contro la trasmissione che, a sua detta, aveva ben poco di cultura.

Dopo aver fatto parlare il conduttore tv, Taricone presente sul palco insieme agli altri concorrenti di quella edizione, cercò di controbattere. Maria De Filippi, invece, cercò di placare gli animi, soprattutto quello infiammato di Pietro Taricone. Un attacco che, secondo la De Filippi non era contro la trasmissione ma per difendere il suo ruolo di giornalista televisivo.

Negli anni, poi, Alessandro Cecchi Paone, si è ritrovato ad essere concorrente vip di una trasmissione che aveva tanto detestato. Per molti, non è stato altro che un modo, da parte del giornalista, di rimanere a galla.