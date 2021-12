Clarissa è entrata nella casa del Gf Vip insieme al fratello Cristian Selassié per poter fare una sorpresa alle sorelle rimaste in gara Jessica e Lulù.

Clarissa non le ha mandate a dire, oltre che a Manila, anche ad un altro concorrente della casa del Gf Vip.

Clarissa e Cristian nella casa per una sorpresa

La puntata di ieri sera, 27 dicembre 2021 ha avuto una protagonista indiscussa: Clarissa. La terza sorella Selassié, uscita dal programma ormai diverse settimane fa, infatti, ha avuto parecchie cose da dire. In particolare, si è scagliata contro Manila. Su di lei aveva scritto un post sui suoi social, in cui la considerava come una delle concorrenti più false di tutte le edizioni.

LEGGI ANCHE -> Clarissa Selassiè, twerking bollente sotto la doccia insieme a Miriana | VIDEO

Alfonso Signorini, perciò, ha esortato Clarissa ad avere un confronto diretto con Manila. Dopo che la princess gliene ha dette quattro, l’ex miss Italia è scoppiata in un pianto inarrestabile. A prendere le difese della compagna, nella mattinata di oggi, anche Lorenzo Amoruso, attraverso i suoi social.

Il riferimento a Basciano

Ad un certo punto della trasmissione, poi, Jessica e Lulù sono state fatte accomodare nella suite/nave e sono state freezzate. Per loro, sono entrati prima Cristian e poi Clarissa. Entrambi hanno detto alle sorelle che fuori dalla casa sono particolarmente amate ma devono stare attente perché fuori ci sono tanti occhi ed orecchie.

Clarissa, poi, ci ha tenuto a fare una critica alla sorella Jessica. In particolare, secondo lei, non si deve litigare con amica per un tizio appena arrivato. Il tizio a cui faceva riferimento Clarissa è Antonio Basciano che ha rotto un po’ gli equilibri della casa.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, “L’amore ti fa male” Jessica distrutta per lui | La faccia del dolore puro VIDEO

L’amica, invece, è Sophie e proprio lei, secondo la sorella, devono considerarla come una sorellina.

“Se vuoi gioca, fai la panterona ma senza esagerare”.

ha concluso la ragazza.

Poco prima di uscire, Signorini ha chiesto a Clarissa se volesse salutare Manila e lei, ovviamente, ha detto di no. Basciano, invece, ha ribattuto, alla fine della puntata che la princess fuori dai giochi, in realtà, lo conosceva bene. Anzi! In un’occasione avrebbe voluto il suo numero di telefono. In una diretta Instagram la princess aveva detto di non conoscere Basciano.