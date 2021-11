Clarissa Selassiè, la più piccola delle tre princess, sta dando il meglio di se in casa, tra balli e docce bollenti insieme alle coinquiline.

Dopo la nomination che è toccata a lei e alle sue sorelle, Clarissa Selassiè ha deciso di dare un tocco hot alla sua presenza nella casa.

Clarissa Selassiè e le princess

Clarissa Selassiè è la più piccola tra le tre concorrenti in gara. Le tre sorelle valgono come un unico concorrente e, le vicissitudini di Lulù hanno toccato la nomination a tutt’e tre. Lulù, infatti, si è mostrata troppo insistente nei confronti di Manuel, con il quale aveva intrapreso, all’inizio, una love story.

Una nomination che era stata motivata, dagli altri inquilini della casa, anche perché alcuni lamentavano una presenza non proprio attiva da parte delle tre sorelle. In particolare, alcuni inquilini hanno affermato che, eccezion fatta per Lulù, Clarissa e Jessica Selassiè non fanno molto se non occuparsi della cucina.

Proprio Clarissa, qualche giorno fa, era svenuta in bagno e la regia aveva oscurato tutto. Un malore dovuto proprio agli scontri con le sue sorelle, in particolare con Lulù che lei e Jessica avevano detto essere troppo infantile.

La doccia bollente

Come è ben noto, anche la doccia viene fatta dai concorrenti del Gf Vip 6 sotto le telecamere. Non sono esclusi i momenti bollenti, soprattutto da parte delle concorrenti di sesso femminile che, mosse dalla musica, improvvisano movimenti sensuali per catturare l’attenzione dei loro inquilini e degli spettatori da casa.

Questa volta, è stato il turno di Clarissa Selassiè che, non appena sono partite le note di Ricky Martin dagli amplificatori, mentre era sotto la doccia insieme a Miriana, Clarissa si è lasciata andare ad un twerking bollente in bikini. Subito dopo, l’ha seguita anche la Trevisan.

Un ballo bollente nonostante la Selassiè abbia rivelato, nel corso dell’ultima diretta, di avere il cuore impegnato: una persona l’aspetta fuori dalla casa del GF. Tuttavia, non ha voluto rivelarne l’identità. Signorini si è detto sconvolto poiché, all’inizio della competizione, anche lei aveva chiesto che in casa entrassero dei “boni”.

LEGGI ANCHE -> Lulù Selassié asfaltata: l’attacco (non troppo) velato

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, è una vecchia conoscenza delle Selassiè: l’inaspettato motivo

Già una volta si era lasciata andare a questo ballo, in perizoma e senza mai perdere di vista la sua immagine riflessa sullo specchio. La prima volta non era in doccia ma in piscina.