La vippona Jessica distrutta dal dolore e con gli occhi lucidi osserva la serenità della coppia desiderando immensamente lui. Tutti i retroscena su ciò che è accaduto al GF Vip 6.

Come ben saprete nelle ultime settimane i concorrenti già presenti all’interno della casa hanno dato il benvenuto a nuovi volti nel programma. All’interno della casa, per via di un giovane ragazzo, sono iniziati vari problemi. Quest’ultimo, ancor prima di varcare la porta rossa ha espresso il suo interesse nei confronti di ben due vippone, ovvero Soleil e Sophie. A differenza di Soleil, quest’ultima è subito caduta ai suoi piedi lasciando perfino il compagno Gianmaria. La ragazza ha continuato a coltivare il rapporto con Alessandro Basciano, non solo spezzando il cuore di Gianmaria ma perfino quello della sua amica Jessica.

Quest’ultima ha più volte confessato alla ragazza il suo interesse nei confronti del nuovo arrivato. A Sophie però poco importo di ciò che lei prova poiché pensa prima a soddisfare i suoi desideri non pensando minimamente al malessere che i suoi comportamenti possono creare. Vedendo questo suo atteggiamento la gieffina non ha potuto fare altro che farsi da parte e comportarsi in modo maturo nonostante tutto.

Jessica con gli occhi lucidi osserva Sophie e Alessandro

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono confinati in casa da circa 4 mesi ormai e, trascorrendo molto tempo insieme, hanno creato varie amicizie. La Principessa ha legato con molti ma in particolare con Sophie e mai si sarebbe aspettata una coltellata al petto di questo tipo. Lei attualmente vive in un vortice di emozioni contrastanti che cerca di placare per mantenere un comportamento equilibrato e maturo. La decisone presa da Sophie però le ha letteralmente spezzato il cuore.

Nono solo deve continuare a convivere con lui che le piace senza però poterci provare, in più lo deve vedere perfino fra le braccia di quella che un tempo considerava un’amica con cui poter confidare ogni suo malessere. Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un episodio davvero triste, Sophie e Alessandro felici mentre l’uno imbocca l’altra, il tutto fatto proprio sotto gli occhi della Principessa.

Lei non ha osato dire una parola, le si leggeva chiaro in faccia però che quel teatrino montato davanti a lei le stava facendo molto male.

L’amica Sophie, accorgendosi dello sguardo della Principessa, ha rincarato la dose aumentando le smancerie.