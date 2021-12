Biagio cambia tutto, “Ho una fidanzata fuori, vado subito da lei” | Miriana distrutta

Biagio D’Anelli è uscito dalla casa del Gf Vip 6 sconfitto da Miriana e dalla coppia composta da Urtis e Marini. Vediamo se attenderà la Trevisan oppure no.

Biagio è stato ospite a Pomeriggio Cinque e ha raccontato la sua diatriba sentimentale tra Miriana e la presunta fidanzata che avrebbe lasciato in diretta.

Biagio esce dal Gf Vip

Biagio ha lasciato la casa del Gf Vip 6 perché in nomination. E’ stato battuto al televoto dalla sua fiamma Miriana Trevisan ma anche dalla coppia formata da Giacomo Urtis e Valeria Marini.

Negli ultimi giorni nella casa Biagio si era molto avvicinato alla soubrette Trevisan. Tanto da lasciare la fidanzata che aveva fuori in diretta televisiva. Oltre che alla Trevisan, Biagio si era avvicinato molto anche alla nuova inquilina Natalie Caldonazzo con la quale, durante la festa di Natale, si era lasciato andare a balli e ad effusioni. Prima di lui, la Trevisan aveva avuto un flirt con Nicola. Storia mai decollata per via della differenza d’età.

LEGGI ANCHE -> Biagio e Soleil senza freni: fanno tutto davanti alle telecamere | “E Miriana?”

Appena uscito dalla casa, D’Anelli è stato ospitato in diretta su Pomeriggio Cinque, benché fosse in collegamento dal salotto di casa sua.

D’Anelli incontrerà la sua ex fidanzata

Durante la trasmissione di Canale 5, la maggior parte delle domande si è concentrata sul rapporto con la Trevisan ma, in particolare, con quello lasciato in sospeso con la (ex?) fidanzata. D’Anelli ha risposto che la sua intenzione è quella di aspettare Miriana. Però, ha precisato anche un altro dettaglio.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Biagio beccato mette le mani proprio lì: gli autori staccano subito

Avendola mollata in diretta tv D’Anelli ha intenzione di chiarire in altro modo con la fidanzata:

“Devo anche rispettare la mia ex ragazza, e quindi sto pensando di non confrontarmi telefonicamente ma personalmente con lei.”

Ospite in studio il direttore di Novella2000, Roberto Alessi ha fatto notare all’ex concorrente che, in realtà Silvana (la sua ex) lo avesse mollato molto prima che lui facesse il suo ingresso nella casa. Così Biagio ha precisato che, in realtà, la ragazza gli aveva scritto la mattina per un confronto. Il tutto anche se Alessi ha rimarcato il fatto che Silvana si fosse consolata in fretta.