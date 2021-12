GF Vip, Biagio beccato mette le mani proprio lì: gli autori staccano subito

GF Vip 6, Biagio D’Anelli beccato dalle telecamere mentre metteva le mani proprio lì. La regia toglie subito l’inquadratura. Ecco che cosa ha combinato il gieffino.

Biagio D’Anelli lascia tutti senza parole. Il gieffino è stato beccato dalle telecamere a fare qualcosa di assolutamente disgustoso. La regia oscura la sua inquadratura ma ormai è troppo tardi.

Biagio D’Anelli colto sul fatto dalle telecamere, ecco cosa ha combinato

Biagio D’Anelli è entrato da sole poche settimane nel famoso bunker di Cinecittà eppure ha già gli occhi puntati addosso. L’opinionista di Barbara D’Urso sta facendo molto discutere per via della sua amicizia particolare con Miriana Trevisan.

D’Anelli, come affermato da lui stesso, è fidanzato con una ragazza italiana che vive a Stoccolma. Proprio nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 6, interrogato dal conduttore sulla sua amicizia con Miriana Trevisan, ha affermato che la situazione è alquanto delicata perché vivere una relazione a distanza non è affatto semplice.

Il ragazzo si è dichiarato comunque rispettoso della sua fidanzata, Silvana Curcio, nonostante il pubblico non sia d’accordo con questa affermazione. Biagio, infatti, è stato beccato anche a scambiarsi baci sulla bocca con l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Nelle scorse ore, il peperino opinionista, è stato ripreso dalle telecamere a fare una cosa che ha lasciato tutti disgustati. Ecco dove D’Anelli ha messo le mani. Assurdo.

Le telecamere incastrano il gieffino, il web è disgustato

Biagio D’Anelli nell’occhio del ciclone. L’opinionista verace di Barbara D’Urso si sta facendo conoscere nel reality di Cinecittà per il suo carattere peperino e assai estroverso. In una relazione complicata con Miriana Trevisan, con la quale si è anche baciato, il gieffino è attualmente al centro di dibattiti e polemiche.

Nelle scorse ore, il gieffino è stato beccato dalle telecamere a fare a qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Il video che è diventato virale sul web, ha suscitato stupore e disgusto in molti. Sapete cosa ha fatto Biagio?

Il ragazzo durante la notte, quando tutti dormivano, ha portato le sue mani proprio lì… Non pensate a male! Biagio D’Anelli è stato filmato mentre si scaccolava! Nel video si vede chiaramente che cosa fa e le immagini non lasciano adito a molti commenti.

Il web è disgustato. In molti si sono domandati perché la regia non eviti di mandare in onda certe scene. Intanto, il filmato nel quale si vede Biagio scaccolarsi è diventato virale. Alfonso Signorini lo mostrerà anche a lui in diretta? Non ci resta che attendere la prossima puntata del GF Vip.