Soleil Sorge e Biagio D’Anelli sono sempre più vicini. Nelle scorse ore, i due vipponi si sono mostrati molto intimi, anche se l’uomo ha già un flirt con Miriana Trevisan. Cos’è accaduto? scopriamolo.

Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip abbiamo assistito a diversi triangoli amorosi. Senza dubbio l’ingresso di Biagio D’Anelli ha davvero conquistato tutti, in particolare due donne, Soleil Sorge e Miriana Trevisan: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

GF Vip, Soleil Sorge e Biagio D’Anelli: sempre più vicini

Alex Belli, dopo essere stato squalificato dal GF Vip per non avere rispettato le norme anticovid durante il confronto con Delia Duran, sembra essere un capitolo chiuso per Soleil Sorge, infatti, la vippona ha ritrovato la serenità.

La delusione è stata tanta per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma ora ha voltato definitivamente pagina. Senza dubbio la presenza di Biagio D’Anelli ha attirato l’attenzione del pubblico ma anche delle due donne della casa: Soleil e Miriana.

Con quest’ultima si è creato un bellissimo feeling e ogni giorno sembrano sempre più intimi e vicini. Ma c’è anche Soleil Sorge, con cui trascorre tantissimo tempo all’interno la casa del GF Vip.

Nelle scorse ore, un filmato a luci rosse che riguarda proprio l’esperto di gossip e la vippona italo americana è diventato virale sul web. Tra i due si è creato un bellissimo rapporto, è solo amicizia? scopriamo cosa è accaduto.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip, Biagio peggio di Gianmaria, dove infila la mano “Ancora più disgustoso”

Soleil Sorge e Biagio D’Anelli: la scena a luci rosse

Nella casa di Cinecittà i colpi di scena non mancano mai e secondo le ultime dinamiche dei concorrenti, sembra che qualcosa bolla in pentola. Come in molti sapranno Biagio D’Anelli è fidanzato, ma non sta affatto frenando le sue emozioni e sentimenti.

Potrebbe interessarti anche: Miriana e Biagio sotto le coperte: l’amico intimo conferma | “Quella è una s**a”

L’uomo si è lasciato andare moltissimo in particolare con Miriana Trevisan. Ma nelle scorse ore la Sorge e D’Anelli si sono mostrati molto intimi, infatti, in un momento di spensieratezza lui l’ha presa in braccio e lei si è messa a saltare sopra di lui mentre cantava e ballava.

Il filmato in pochissimo tempo è diventato virale, la complicità sembra evidente. Ma secondo alcuni telespettatori, in questo momento Biagio è molto confuso, anche perché ad aspettarlo fuori c’è la sua fidanzata Silvana Curcio.