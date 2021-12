Delia Duran potrebbe entrare proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha ricevuto la notizia dagli autori del programma: ecco cosa è accaduto.

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, è già stata indirettamente protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma ora potrebbe finalmente varcare la porta rossa. Gli autori hanno spifferato già tutto a Soleil Sorge: scopriamo di più.

Delia Duran pronta ad entrare al GF Vip? La verità

A quanto pare, la compagna di Alex Belli, Delia Duran potrebbe entrare a breve nella Casa più spiata d’Italia, un’indiscrezione che è saltata fuori proprio nelle scorse ore. Ma a confermarlo ci sarebbe anche un video diventato virale sul web, in cui Soleil Sorge confesserebbe la sconcertante notizia.

Purtroppo non è nulla di certo, ma se la modella venezuelana entrasse ci sarà da divertirsi, dato che gli scontri non mancheranno tra lei e l’influencer italoamericana e ciò potrebbe portare ad un assurdo aumento dello share. Ci aspettano tantissime nuove dinamiche, prima della fine del reality di Alfonso Signorini che è prevista per il 14 marzo.

Gli autori del GF Vip spifferano tutto a Soleil Sorge

Nelle scorse ore, è diventato virale un video che riguarda proprio Soleil Sorge. Nel filmato, si vede l’influencer italoamericana che rivela a Davide Silvestri che nel confessionale gli autori le hanno chiesto se non le sembrasse strano che nel collegamento con Alex Belli, durante la puntata, Delia Duran non fosse con lui.

Soleil Sorge ha risposto che non le interessa, ma è rimasta un po’ perplessa dopo questa domanda da parte della regia del Grande Fratello Vip. Questo è un altro indizio che confermerebbe l’ingresso di Delia Duran.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la modella venezuelana si troverebbe attualmente in isolamento per poter varcare finalmente la porta rossa. Come abbiamo detto prima, nulla è stato confermato o smentito, ma cosa accadrà a breve? sicuramente i colpi di scena non mancheranno, non ci resta che aspettare per scoprire cosa succederà prossimamente.