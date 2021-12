GF Vip, Alex Belli e Delia Duran sotto i riflettori, Carlo Cuozzo racconta tutta la verità sull’incontro con la nota showgirl.

GF Vip, Delia Duran sotto accusa.

I nomi di Alex Belli e Delia Duran continuano a monopolizzare i titoli delle principali testate di gossip. I due sono infatti stati protagonisti di una serie di tradimenti reciproci che hanno infiammato il pubblico social e la critica. Mentre Belli ha avuto una liaison amorosa con Soleil all’interno della casa più spiata di Italia, la Duran ha invece trovato conforto tra le braccia di Carlo Cuozzo, giovane imprenditore napoletano.

Nonostante questo, come molti sanno, Delia Duran ed Alex Belli sembrano aver chiarito e dopo l’uscita dal reality di Alex il nome di Carlo Cuozzo sembrava definitivamente uscito di scena. Tuttavia in queste ultime ore l’imprenditore napoletano ha ripreso a parlare, raccontando in diretta la sua verità tramite un video postato sul suo profilo instagram.

Chi è Carlo Cuozzo?

Carlo Cuozzo è un imprenditore napoletano che si occupa di marketing e comunicazioni e che recentemente si è inserito anche nel mondo del mercato immobiliare. Il suo nome è stato praticamente sconosciuto ai più fino a qualche tempo fa quando lo stesso Cuozzo fu paparazzato insieme a Delia Duran, moglie di Alex Belli che al tempo si trovava nella casa del GF Vip. Di lui non sappiamo molto ma lo stesso Cuozzo ha affermato di essere ricco.

Con un video di 5 minuti postato sui social network Carlo Cuozo, il giovane manager napoletano salito alle luci della ribalta perché paparazzato insieme a Delia Duran ha voluto sfogarsi e raccontare a tutti i suoi followers la sua versione dei fatti. Cuozzo ha voluto esordire il suo racconto specificando che quanto c’è stato tra lui e la Duran era tutto vero e reale, diversamente da quanto detto da Alex Belli.

La Verità di Carlo Cuozzo

Carlo Cuozzo ha infatti raccontato di aver incontrato Delia Duran a cena e che questa si è detta molto attratta fisicamente da lui, i due avrebbero cenato insieme e si sarebbero poi spostati in una camera d’albergo per continuare la serata insieme ad una terza amica, di nome Claudia, che sarebbe poi stata rifiutata dall’imprenditore che avrebbe scelto di rimanere solo con Delia Duran.

Durante il video postato sul suo canale instagram personale, Carlo Cuozzo ha anche aggiunto numerose prove a sostegno del suo racconto. Tra questi ci sono anche gli audio in cui Delia affermava di voler lasciare Alex per stare con Carlo ed una foto della Duran il mattino dopo aver passato la notte insieme a Carlo in albergo.

Inoltre a detta dello stesso imprenditore, numerosi amici comuni ai due potrebbero testimoniare la veridicità di quanto da lui affermato. Carlo Cuozzo si è infine scagliato contro Alex Belli, che a sua detta si sarebbe comportato male sia con Delia che con lui, asserendo che la loro relazione non era reale.

Nel video l’imprenditore ha anche affermato chiaramente che vorrebbe passare un’altra notte con delia solo per ripicca contro Alex Belli. Non sappiamo come evolverà la storia ma tutti i followers e gli appassionati di gossip si chiedono come evolverà la storia e se Belli reagirà alle provocazioni di Carlo Cuozzo.