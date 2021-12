By

Non è un periodo facile per Delia Duran, dopo quello che è accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip ha dovuto affrontare anche un problema legale non da poco: scopriamo cosa è accaduto.

Recentemente Delia Duran, è finita al centro del gossip perché suo marito Alex Belli si trovava all’interno della Casa del Grande Fratello VIP 6 e ha stretto “un’amicizia speciale” con Soleil Sorge, creando così il triangolo amoroso più discusso di sempre. Ma oltre a questa difficile situazione è stata impegnata con un problema legale molto serio.

Delia Duran, chi è l’ex marito

Marco Nerozzi, conosciuto per essere l’ex marito di Delia Duran, attuale compagna di Alex Belli. I due hanno vissuto un amore molto travagliato durato per ben 8 anni, infatti, non sono mancate le varie accuse nei diversi salotti televisivi, davanti a milioni di telespettatori.

La vita privata dell’uomo è sempre stata sotto i riflettori, soprattutto dopo le pesanti accuse che si sono rivolti reciprocamente. In particolare, l’ex marito di Delia avrebbe aggredito la coppia.

Ma lui a “LIVE – Non è la D’Urso” ha smentito totalmente le dichiarazioni della compagna di Alex Belli, rivelando anche che lei sarebbe manipolata dall’attore di “CentoVetrine”.

Di Marco Nerozzi non sappiamo molto, dato che ha sempre cercato di tutelare al massimo la sua privacy, anche se è stato per molto tempo protagonista di diverse vicende di cronaca rosa. Ora però, insieme alla sua ex moglie è finito di nuovo al centro dell’attenzione per un problema legale molto serio: scopriamo cosa è accaduto poco fa.

L’accusa di riciclaggio

La modella venezuelana insieme al suo ex marito, erano accusati di riciclaggio per aver nascosto ben 2 milioni di euro in un conto bancario di San Marino. Un fatto accaduto durante la loro relazione, quindi nel 2010/2012.

Ma non è finita qui, perché l’accusa sarebbe molto più grave, dato che il denaro proverrebbe dalla prostituzione. La sentenza è arrivata e Marco Nerozzi è stato condannato a 4 anni e 2 mesi e dovrà pagare 4 mila euro di multa, invece Delia Duran è stata assolta.

In molti si sono chiesti, che fine hanno fatto tutti quei soldi? Alcuni hanno pensato che se li fosse presi tutti Delia ma non è così, perché il denaro è stato giustamente posto sotto sequestro.