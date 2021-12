Uomini e Donne, colpo di scena: ex cavaliere a nozze con una 20enne

Ve lo sareste mai aspettato? Non ci credereste mai, ma un ex cavaliere molto noto ha deciso di sposarsi con la sua fidanzata giovanissima: ecco di chi stiamo parlando.

Finalmente l’ex cavaliere di Uomini e Donne è riuscito a trovare la sua anima gemella lontano dai riflettori e a breve convolerà a nozze con la sua bellissima e giovanissima fidanzata, lo ha annunciato proprio poco fa. Avete capito di chi stiamo parlando? scopriamolo.

Uomini e Donne, l’ex cavaliere si sposa: ecco chi è

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne convolerà a nozze a breve, stiamo proprio parlando di Nicola Mazzitelli. Prima di trovare la sua anima gemella, l’uomo ha partecipato al dating show di Canale 5 di Maria De Filippi.

Nel programma Mazzitelli fu accusato di avere un accordo con l’ex dama Valentina Dartavilla Lupi. Lui ovviamente smentì e dopo questa segnalazione ritornò per abbandonare la trasmissione insieme alla dama. Ora la sua vita è completamente cambiata, perché ha trovato l’amore vero con una giovane ragazza che ha conosciuto fuori dai riflettori. Lei si chiama Emily, ma conosciamola meglio.

Potrebbe interessarti anche: UeD, Tina Cipollari non si accorge di essere in diretta | Registrato tutto, figura pessima

Chi è la futura moglie di Nicola Mazzitelli

E’ stato proprio Nicola ad annunciare il lieto evento sul suo profilo social, con una foto natalizia di loro due seduti insieme davanti l’albero di Natale. Lui le ha fatto la sua proposta di matrimonio ed Emily ha risposto con un bel sì. Nella didascalia del post, l’ex cavaliere ha scritto:

“Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì e mi ha reso l’uomo più felice del mondo.”

Potrebbe interessarti anche: UeD, “Anche io ho paura, ma se non lo facciamo…” Maria lo interrompe: “A parte la tua bellezza”

Emily vive a Vicenza ed è fidanzata con Nicola da circa nove mesi. Lei è davvero bellissima, ha un corpo e un viso da urlo. Dai social è emerso che lei è giovanissima, infatti, ha circa 20 anni di differenza con il suo fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Mazzitelli (@mazzi8124)

I suoi occhi magnetici hanno conquistato il cuore di Nicola ed ora per rendere le feste natalizie ancora più magiche hanno deciso di sposarsi. Per l’ex cavaliere si sta avverando un grande sogno e noi non possiamo non augurare alla coppia tantissima felicità.