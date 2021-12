UeD, Tina Cipollari non si accorge di essere in diretta | Registrato tutto, figura pessima

Tina Cipollari, opinionista indiscussa del famigerato programma Uomini e Donne, fa una pessima figura in diretta televisiva pensando di non essere ripresa. La regia registra tutto.

La donna ha ormai alle sue spalle innumerevoli anni di carriera, il suo debutto nel mondo dello spettacolo è inoltre avvenuto proprio per la partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi. Ha intrapreso questa strada da circa vent’anni a questa parte. Nessuno si è mai opposto alla sua presenza, la stessa conduttrice apprezza i suoi interventi, anche se questi il più delle volte risultano sgarbati e del tutto inopportuni. In molti infatti temono un suo confronto proprio per via dei suoi atteggiamenti “superiori”.

Per ottenere tanto successo però ha faticato tanto, il duro lavoro però è finalmente ripagato. Ad oggi la donna ne combina di tutti i colori all’interno dello studio del dating show eppure la sua presenza è sempre ben accetta. Per quanto possa apparire insensibile delle volte infatti, la donna vanta di molta empatia. Questo suo lato però ha difficoltà a fuoriuscire, spesso la vediamo nei panni della donna simpatica ed ironica, altre volte invece si limita semplicemente ad ascoltare ed a esprimere il suo pensiero.

Pessima figura per l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari

Ormai conosciamo tutti il suo carattere particolare ed infatti non ci sorprendiamo affatto quando accade qualcosa nello studio grazie ad un suo zampino. Questa volta però la situazione appare molto più tragica del previsto. Negli ultimi giorni la donna non si sta presentando nello studio per via di alcune problematiche. La donna però non perde una sola puntata, si collega infatti direttamente da casa sua ed interviene normalmente come se ci fosse fisicamente.

Delle volte però dimentica completamente di essere in diretta televisiva, anche se da casa. Alcuni gironi fa infatti la donna si è praticamente addormentata con la videocamera in mano ed in studio tutti sono scoppiati in un fragorosa risata. Tutto molto simpatico quindi, questa volta però ha superato ogni limite della decenza. Nel bel mezzo delle riprese si sente infatti la donna sbraitare mentre parlava al telefono.

Tina Cipollari che non si accorge di essere in diretta mentre litiga al telefono 📞 😂📲✈️ pic.twitter.com/5BGpVdmPLE — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 24, 2021

Tutti sono sobbalzati per via delle urla e, nonostante la situazione era del tutto fuori dal normale, i presenti si sono fatti una grossa risata. Il problema è che la donna non si era accorda di nulla, solo dopo l’avviso di Maria si è resa conto di ciò che è successo.