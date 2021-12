Harry e Meghan mostrano il volto della figlia Lilibet: “Identica a Nonna Diana”

By

In occasione delle feste natalizie, Harry e Meghan hanno mostrato per la prima volta loro figlia Lilibet, pubblicando una foto sui social: vediamola.

Finalmente dopo tanto tempo i duchi di Sussex hanno mostrato la piccola Lillibeth Diana. Un nome importante, infatti, è il soprannome che la regina Elisabetta aveva da bambina. Ma sua maestà è costretta come tutti noi a vederla solamente in cartolina.

Il secondo nome, invece, è in onore della madre di Harry e William, una donna forte e anche molto ribelle che ha combattuto per essere indipendente, un po’ anche come Meghan Markle.

Harry e Meghan, la prima foto di famiglia

Mentre il primogenito Archie è inglese, Lillibeth Diana è nata a Santa Barbara, in California, dove Harry e Meghan sono fuggiti circa un anno fa, dopo le numerose divergenze con la famiglia reale.

Senza dubbio, i due hanno molta più privacy e di certo possono decidere loro quando mostrare i loro figli pubblicamente. Una vita sempre al centro dei riflettori, ma che stanno gestendo molto bene.

Nelle scorse ore, la coppia reale ha pubblicato uno scatto di famiglia, in occasione del Natale. Sicuramente la Regina Elisabetta non sopporterà affatto di vedere i suoi nipotini attraverso i social, proprio come noi.

Ma sua Maestà sarà contenta che i due bambini assomigliano totalmente a suo nipote Harry ma in particolare a Lady-D, infatti, la somiglianza è davvero clamorosa, vediamo la foto che ha lasciato l’intero mondo a bocca aperta.

L’incredibile somiglianza

Nell’immagine possiamo vederli tutti e quattro sorridenti, anche la piccola che ha solo 6 mesi ha accennato un piccolo sorriso mentre sua madre Meghan Markle la alza in cielo tra le sue mani.

Invece, Harry e Archie le guardano e ridono anche loro felici con degli occhi pieni di gioia e amore. Uno scatto incredibile, ma la cosa più sconcertante è la somiglianza che c’è tra Archie e suo papà. Il piccolo ha i capelli rossi e uno sguardo da birbante.

Pure la bambina sembra somigliare molto ad Harry e alla nonna Diana ma è ancora molto presto per dirlo con certezza. La foto è stata un bellissimo regalo di Natale per tutti i sostenitori della coppia reale.