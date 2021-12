Lulù con un filo di trucco al GF: “Così non l’abbiamo mai vista, troppo bella”

Lulù Selassié è la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La vediamo spesso con un make up sempre molto marcato, ma l’avete mai vista leggermente truccata? vediamola, è bellissima.

La principessa etiope è davvero una bellissima ragazza. Anche se spesso utilizza dei trucchi molto accentuati, Lulù Selassié al naturale o leggermente truccata è di una bellezza davvero incredibile: il web è impazzito per lei, appena la vedrete rimarrete a bocca aperta.

GF Vip, Lulù con un filo di trucco: che bellezza!

Al Grande Fratello Vip Lulù Selassié ha attirato l’attenzione del pubblico, non solo per il flirt con il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, ma anche per il suo stile molto appariscente che non passa di certo inosservato.

La giovane è la seconda delle tre sorelle. Sono tre principesse etiopi, ma loro si considerano “principesse moderne” e si nota anche dal loro eccentrico look. Partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno dimostrato che si può provenire anche da una famiglia reale ed essere se stessi senza seguire determinati regimi.

Ma come abbiamo detto, Lulù Selassié è stata la principessa più criticata, appunto per il suo solito trucco vistoso, infatti, più volte è stata oggetto di diverse critiche. Ma i telespettatori quando l’hanno vista acqua e sapone sono rimasti a bocca aperta: la sua bellezza è stupefacente, vediamola.

Lulù Selassié come non l’avete mai vista

Nel corso di questi ultimi mesi, abbiamo avuto modo di conoscere meglio Lucrezia Selassié e il suo animo buono ha conquistato tutti. Anche se i primi giorni, ha ricevuto tantissime critiche, ma ricordiamo ai telespettatori che non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina.

La ragazza si è sempre mostrata con un trucco molto marcato, ma negli ultimi giorni, in particolare durante una puntata del GF Vip ha scelto di sfoggiare il suo volto proprio con un filo di trucco e il risultato è stato davvero pazzesco.

Il pubblico è impazzito per lei, vederla con poco make up è stata una grande sorpresa. Che dire, la principessa è bellissima, ma al naturale lo è ancora di più. Voi cosa ne pensate? dovrebbe mostrarsi sempre così.