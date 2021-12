Jessica Selassié, che sta vivendo un periodo di malcontento all’interno del Gf Vip 6, ha fatto una dichiarazione choc circa il suo stile di vita. Vediamo cosa ha detto.

La princess Jessica Selassié è la più grande tra le tre e sta lamentando di essere la meno amata del gruppetto.

Momenti di tentennamenti per Jessica Selassié

La più grande d’età tra le princess, Jessica Selassié, sta vivendo dei momenti di grande malessere all’interno della casa del Gf Vip 6. Del resto si scontra spesso con la sorella Lulù, sfogandosi in accese litigate.

La ragazza lamenta il fatto di star ricoprendo un ruolo poco utile per se stessa all’interno della casa di Cinecittà. Infatti, lei stessa dice che la sua funzione per gli altri concorrenti è soltanto quella di occuparsi della cucina. Come ha ribadito anche ad Alfonso Signorini, avrebbe voluto che in casa fosse entrato un bono con cui, magari, potersi interfacciare.

Inoltre, Jessica ha anche il sentore di non essere particolarmente amata non solo da parte dei suoi coinquilini, ma anche fuori. Non sa, dunque, se nelle prossime ore, abbandonerà il programma.

La sua vita alla Riccanza

Ai più attenti Jessica Selassié non è stata un volto nuovo. La ragazza, infatti, aveva partecipato alla trasmissione televisiva di Mtv, che ha lanciato anche Tommaso Zorzi, chiamata Riccanza. Si trattava di un reality show in cui venivano seguiti dei ragazzi italiani molto ricchi. I giovani potevano immedesimarsi e sognare le loro scintillanti vite.

Proprio nel corso di quel reality, Jessica ha confessato a tutti di avere uno stile di vita parecchio esoso. Prima, viveva insieme al fratello, poi ha deciso di prendere una casa da sola in centro, ma proprio in centro centro. Si tratta, infatti, di un appartamento che affaccia proprio su Piazza di Spagna a Roma. Una sistemazione pagata dai suoi genitori che, fino a quel momento, mantenevano la princess con tutte le sue abitudini costose.

Quanti soldi spende Jessica Selassié in un mese? Una cifra che farebbe trasalire chiunque: circa centomila euro.

Uno stile di vita che, forse, potrà continuare a mantenere con la futura eredità, che l’aspetta, o anche con parte dei soldi guadagnati grazie alla sua permanenza nel reality di Signorini.