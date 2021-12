Lulù, panico al GF Vip 6, non si sente bene: ha la nausea | “Sei incinta?”

Panico per la vippona Lulù all’interno della casa del GF Vip 6: non si sente molto bene, ha la nausea. Sarà causata da una gravidanza inaspettata? Tutta la verità a riguardo.

Nelle ultime settimane la giovane vippona è apparsa del tutto spensierata e molto entusiasta della situazione creatasi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La sua relazione con il gieffino Manul sta praticamente andando a gonfie vele contro ogni pronostico. Inizialmente i due sembravano molto diversi, appartenenti a due mondi completamente opposti i loro caratteri contrastanti generavano continue discussioni. Con l’aiuto dell’ormai ex concorrente Aldo Montano però i due hanno trovato il loro equilibrio e tuttora coltivano felici l’amore che provano l’un l’altra.

La loro relazione va così bene che i due non si staccano un istante, dove è presente uno è presente l’altra. Hanno perfino iniziato a condividere il letto, dormendo appassionatamente insieme. Le coccole sono aumentate e qualcosa potrebbe esser successo sotto le coperte. Perfino gli stessi concorrenti del reality hanno sospettato il tutto, qual è la verità?

La nausea della concorrente del GF Vip 6 Lulù deriva da una gravidanza?

In molti si sono accorti del cambiamento radicale della coppia, principalmente della vippona, la quale appare sempre molto stanca. Per questo motivo i telespettatori hanno iniziato a dubitare fortemente, arrivando a conclusioni affrettate. Negli ultimi giorni i concorrenti hanno deciso di fare delle prove per creare un vero e proprio spettacolo natalizio. Hanno iniziato queste prove già qualche settimane fa ed inizialmente ha partecipato molto volentieri.

Successivamente però non è riuscita a partecipare per via di nausee continue e del tutto insolite. Nemmeno la diretta interessata non riesce a capacitarsi di ciò che le sta accadendo. A quanto pare però il gieffino Manuel appare tranquillo e spensierato, i due però non hanno ancora trattato personalmente e privatamente la questione.

I fan della coppia hanno letteralmente fatto impazzire il web, alcuni di loro si chiedono cosa potrebbe accadere se realmente la vippona fossa incinta e quale sarebbe il pensiero e la decisone del vippone Manuel. Altri fan invece credano che questo non potrà mai accadere. Suppongono inoltre che se fosse accaduto realmente qualcosa sotto le coperte il conduttore del Grande Fratello Vip, ovvero Alfonso Signorini, avrebbe di sicuro trattato le dinamiche della situazione. Non ci resta quindi che attendere per scoprire la verità.