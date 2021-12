UeD, Armando ha registrato tutto “45 minuti di conversazione” | Arriva la telefonata

By

Anche nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato al centro dell’attenzione per alcune accuse che ha rivolto alla dama Marika: scopriamo cosa è accaduto.

Nella scorsa puntata Armando Incarnato ha litigato nuovamente con la dama del trono over, Marika Geraci. Uno scontro davvero molto acceso, anche l’opinionista Gianni Sperti è intervenuto e si è schierato dalla parte del cavaliere napoletano.

Uomini e Donne, il duro scontro tra Armando Incarnato e Marika Geraci

Nel corso della precedente puntata del dating show di Canale 5 di Maria De Filippi, abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Armando Incarnato e Marika Geraci. Quest’ultima ha attaccato il cavaliere campano accusandolo di avere “una doppia vita a Napoli”. Ovviamente l’uomo ha smentito totalmente, dicendo:

“Come ti permetti di dire che a Napoli vado con altre donne? L’unica che deve tacere sei tu. Sei una persona molto falsa”.

Ma dopo essersi scambiati parole molto pesanti, Armando ha spiazzato tutti, rivelando di avere una registrazione telefonica compromettente della donna: scopriamo cosa è accaduto.

La scioccante registrazione telefonica

Il cavaliere napoletano ha sempre sostenuto che Marika avesse frequentato il signor Luigi solamente per stare al centro studio, non per un reale interesse, e stavolta Armando avrebbe la prova concreta di ciò che sta dicendo, ovvero una registrazione telefonica che ha fatto proprio lui.

Si tratta di una telefonata di ben 45 minuti in cui la dama rivelerebbe che la redazione l’avrebbe obbligata ad uscire con Marcello Messina.

A quel punto, interviene Gianni Sperti dicendo che vorrebbe sentire assolutamente questa telefonata:

“Voglio sentire la registrazione della telefonata tra te e Marika, anche sentirla in privato”.

Armando è disposto a far ascoltare a tutti la registrazione solamente se lei approva, altrimenti commetterebbe un reato. Ma accadrà la prossima volta quando porterà il suo cellulare in studio. Nelle prossime puntate scopriremo chi ha ragione e se le forti accuse del cavaliere sono vere oppure no.

I due opinionisti, si scontrano spesso con l’uomo, ma stavolta credono nelle parole di Armando e anche la conduttrice è curiosa di sentire questa famosa telefonata, dato che a quanto pare riguarderebbe anche la redazione.