L’opinionista Gianni Sperti asfalta incredibilmente la tronista tronista Roberta andandole notevolmente contro per via di una discussione che si è accesa ad Uomini e Donne: la ragazza non si trattiene e scoppia in un mare di lacrime.

L’opinionista Gianni, nell’ultima puntata mandata in onda del programma, ha perso le staffe e si è letteralmente sfogato contro la povera tronista Roberta. Nella puntata abbiamo assistito ad un episodio del tutto improponibile che vede come protagonisti principalmente la tronista Andrea Nicole ed il corteggiatore Ciprian. I due hanno trascorso la notte insieme, senza comunicare nulla alla produzione del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. La cosa ovviamente va contro le regole a loro imposte e per questo si sono beccati una bella sfuriata da entrambi gli opinionisti.

Come se non bastasse, i due hanno perfino confessato di aver avuto un rapporto insieme, al ché l’opinionista perde completamente le staffe e le va contro per il comportamento avuto. Dipingendola così in un modo completamente diverso da ciò che lei è realmente.

Scontro tra Gianni Sperti e la tronista Roberta

Tutti in realtà, all’interno dello studio, si sono schierati principalmente dalla parte dell’opinionista condividendo le sue dure parole, usate nei confronti della giovane donna. La quale è poi scoppiata a piangere. La furia di Gianni però si è rivolta anche nei confronti dell’opinionista Roberta poiché questa, a sua volta, ha cercato di difendere la giovane donna dalle critiche da lui rivolte. Questo ha fatto infuriare ancor di più l’opinionista che non ha risparmiato le critiche nemmeno per lei. Il tutto è partito in realtà da un semplice sguardo di Andrea Nicole rivolto alla tronista Roberta.

Le due sono molto amiche e tentano in tutti i modi di supportarsi a vicenda in questo difficile percorso della loro vita. Dovete sapere però queste non hanno assolutamente contatti al di fuori del programma, il loro legame è infatti nato dietro le quinte dello studio. Vedendo lo sguardo d’intesa Gianni ha prontamente deciso di spendere delle parole, non del tutto leggere, anche per lei.

Potrebbe interessarti anche: Gianni Sperti: chi è, fidanzato, figli, ex moglie e Instagram

“Tu sei complice di lei e vale pure per te. Tu ne sapevi qualcosa? Tu che parli sempre con Andrea Nicole sapevi qualcosa? Tu sei amica di Andrea Nicole, sapevi qualcosa? Perché guarda sempre te?”

Ha detto Gianni Sperti alla tronista, con tono del tutto infuriato, Roberta a sua volta ha però risposto con il viso colmo di lacrime:

“Perché non è quello che descrivete in questo momento secondo me. Ora perché te la stai prendendo con me? [..] Io se piango è perché tengo ad una persona, continuo a guardarla perché è quello che facciamo da quando siamo qua dentro: darci supporto.”

La discussione tra i sue è poi finita, la tronista Andrea Nicole invece si è dovuta subire le critiche dei presenti.