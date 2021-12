Uomini e Donne, la famigerata conduttrice Maria De Filippi, esprime un suo giudizio completamente negativo nei confronti di una famosissima coppia presente nel programma. La sua profezia nei loro confronti è glaciale.

Siamo tutti molto abituati a vedere una conduttrice pacata ed equilibrata nel giudizio e nel consiglio, la quale non si schiera mai a priori ed analizza ogni singolo dettaglio prima di trarre conclusioni affrettate. Lei attualmente conduce ben tre programmi di sua proprietà, ovvero: C’è posta per te, Amici, Uomini e Donne. In ognuno di questi tende a restare nel giusto senza esprimere troppo un suo parere. Quando però si permette, le sue parole per quanto possano essere sempre pacate, risultano alquanto pungenti. Nell’ultima puntata del programma da lei condotto abbiamo assistito ad un episodio del tutto inaspettato.

Il famoso opinionista Gianni Sperti ha fortemente criticato il comportamento della tronista Andrea Nicole e del corteggiatore Ciprian. I due, la notte prima della puntata, si sono visti a casa di lei ed hanno dormito nello stesso letto. Ovviamente il tutto non è stato comunicato alla redazione del programma.

Maria De Filippi e la profezia per una famosissima coppia presente all’interno di Uomini e Donne

Come vi abbiam già anticipato, il comportamento della tronista e del corteggiatore non è affatto piaciuto ai presenti nello studio e a tutti coloro che lavorano all’interno del programma poiché si sono sentiti bleffati da loro. Il corteggiatore Ciprian ha giustificato il suo comportamento dicendo che voleva vederla ad ogni costi e per questo si è presentato senza preavviso alla porta di casa sua. Andrea Nicole, follemente persa del ragazzo non ci ha pensato due volte a farlo accomodare dentro casa senza però sapere cosa sarebbe successo.

Anche l’opinionista Tina Cipollari si è fortemente opposta al loro pensiero e la povera tronista ha pagato subito le conseguenze delle loro azioni. L’unica che ha preso prontamente le sue difese è stata la tronista Roberta che si è fermamente opposta alle parole dette nei suoi confronti e principalmente al pensiero di Gianni. Secondo lei infatti veniva descritta in modo completamente errato e non lo meritava di certo. Inoltre, spendere due parole per spezzare la lancia lanciata contro la tronista, è stata la stessa conduttrice Maria De Filippi.

“Non faccio le previsioni come Tina ma non ci credo molto, devo dirtelo. Ma non che non credo a quello che senti tu, credo che una persona che ti vuole e ti vuole bene aspetta la mattina dopo.”

Queste sono le parole della conduttrice Maria rivolte ad Andrea Nicole riguardo il comportamento di Ciprian.

Desirèe Cirisano