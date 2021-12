Ricordate la figlia del grande Pietro Taricone, oggi lei è una bellissima ragazza e sarebbe l’orgoglio di papà. Ecco come è cambiata con lo scorrere del tempo, tutti i dettagli sulla sua vita.

Molti si voi sapranno di certo che il grande attore abruzzese ci ha lasciati circa 11 anni fa, la sua tragica scomparsa ha recato molto dolore alla famiglia e a tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo e del cinema. Grande uomo, carismatico e solare, ha sempre portato gioia e sorrisi nelle case di tutti noi.

Morte causata da un grave incidente avvenuto mentre l’attore svolgeva del paracadutismo, sport che lui stesso amava particolarmente. Lasciando così un vuoto incolmabile nella vita della moglie Kasia Smutniak e della piccola Sophie Taricone, sua figlia.

Sophie Taricone, la figlia di Pietro. Oggi una bellissima signorina

L’attore raggiunse l’apice della carriera proprio quando l’incidente gli strappò via la vita, lui partecipò persino al programma oggi condotto dal famigerato Alfonso Signorini, ovvero Grande Fratello 1. Per la piccola Sophie provava un amore incondizionato, aveva occhi solo per lei. Sophie nasce il 4 settembre del 2004 ed attualmente ha 17 anni, non sono molte le foto che la ritraggono poiché entrambi i genitori della ragazza hanno sempre preferito mantenere alti livelli di privacy.

Ovviamente è capitato di vederla insieme al papà, tra le sue braccia, Kasia però dalla morte del marito ha deciso di optare per una riservatezza assoluta. Solo dopo svariati anni dalla scomparsa del padre Sophie fa la sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo grazie ad un evento. Il 25 ottobre del 2017 infatti Sophie sfila sul red carpet di un gala benefico per Amatrice.

Kasia, mamma e moglie di Pietro, ha pensato infatti di lasciare che la giovane ragazza facesse il suo debutto in società per via dell’importante motivazione dell’evento. Oggi la piccola bambina è ormai una signorina ed assomiglia sempre di più al grande attore. Magari un giorno lei seguirà le orme dei genitori e la vedremo nell’immenso mondo dello spettacolo.