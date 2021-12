Fudges Natalizio in 3 ingredienti per conquistarli tutti: troppo buoni

Il Fudges Natalizio è la cioccolata più facile da preparare, vi conquisterà in tutti i sensi.la versione natalizia, con i suoi colori rosso e bianco.

Si tratta di un dolce di origine britannica la cui ricetta si presta a molte varianti e ricette. Si possono infatti realizzare fudge al cioccolato arricchiti di frutta secca, molto apprezzato da regalare a Natale.

Come preparare in casa un buon Fudges Natalizio

Questi sono cioccolatini a base di latte condensato e un altro ingrediente a scelta che a volte può essere cioccolato bianco, fondente o al latte impreziosito da granella, frutta secca o fresca.

Facili e veloce da preparare, questi dolcetti si presentano in parte simili a dei cioccolatini, ricordano come aspetto, nella versione bianca con il latte condensato e la cioccolata bianca, il nostro torrone morbido.

I bambini ne sono ghiotti, questi dolci sono perfetti da preparare in occasione delle feste di compleanno, ma si possono inserite anche nella calza della Befana. Ma i Fudges vanno bene anche per ricorrenze particolari come per San Valentino, dove potrete preparali a forma di cuore, da realizzate con le vostre mani.

Ingredienti per 25 cioccolatini

500 g cioccolato fondente

280 g latte condensato

10 g mirtilli rossi disidratati

Perline alimentari rosse qb.

Preparazione

Per iniziare si dovrà sciogliere il cioccolato bianco e il latte condensato a bagno maria. Una volta che li avremo fatti diventare belli cremosi aggiungiamo i mirtilli e mescoliamo.

Quindi versiamo il composto così ottenuto in una teglia rivestita da carta da carta da forno e lasciamo riposare. Al termine spolveriamo con della granella rossa.

Del fudge dolce esistono molte altre varianti, tra cui anche quella al cioccolato fondente, oppure al cioccolato al latte, inoltre possiamo anche arricchirlo secondo il nostro gusto personale: con frutta secca o con i biscotti. Non solo anche con liquidi come il caffè e il rum.