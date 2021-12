Stelle di Natale alla Nutella, strepitosi e fragranti per tutta la famiglia

By

Sono semplici ma molto decorative le stelle di Natale alla Nutella, fatte di pasta frolla con un “cuore” di Nutella.

Le stelle di Natale alla Nutella sono dei biscotti ideali per i giorni di festività natalizie che ci attendono,

Stelle di Natale alla Nutella

Un modo goloso per passare del tempo in cucina preparando dei biscotti prelibati e profumati, che si possono assaporare a prima colazione, oppure come merenda con una fumante tazza di tè.

Ingredienti per 10 persone

300 grammi di farina,

35 gr di cacao,

155 grammi di burro,

110 grammi di zucchero a velo,

sale q.b.,

un uovo,

un cucchiaino di lievito per dolci in polvere,

Nutella e di zucchero a velo q.b. per guarnire.

Preparazione

Si inizia con la pasta frolla: occorre preparare la farina setacciata, la si versa sul tavolo di lavoro e gli si unisce al burro lavorato a piccoli pezzi.

A questo punto si deve lavorare l’impasto anche con i polpastrelli per dargli una certa granulosità un po’ “friabile”. Poi aggiungere un quantitativo adeguato di sale, zucchero a velo, cacao, lievito in polvere e l’uovo dopo che è avrete strapazzato in una ciotola.

Impastare rapidamente, è importante che non si lavori la pasta eccessivamente a lungo. Ora coprite l’impasto con una pellicola trasparente e mettetelo in frigo a indurirsi per mezz’ora.

Dopo mezz’ora, si riprende la pasta frolla che va spianata, la si può tirare con un mattarello per ottenere una sfoglia spessi di 3 o 4 millimetri.

Con questo foglio di pasta sfoglia, usando due stampi a forma di stella (uno con un buco al centro e uno senza), facciamo i biscotti. Poi, prendete un paio di teglie da forno (foderate con carta da forno) e metteteci sopra i biscotti.

Dovrebbero essere necessarie tre o quattro cotture per completare il processo di cottura. Cuocere a 170 gradi in forno statico alla temperatura per circa dodici minuti.

Raggiunta una leggera doratura, si fanno raffreddare, poi basta cospargere di zucchero a velo i biscotti con un buco a forma di stella al centro. Successivamente, spalmare un cucchiaino di Nutella sui biscotti senza fori e unirli ai biscotti forati.