Facili i biscotti di Natale speziati sono l’indicati per far felice tutta la famiglia, anche quando li prepariamo insieme ai bambini.

Un impasto che ha bisogno di soli 30 minuti di riposo in frigo, e dalla preparazione veloce.

Biscotti di Natale speziati

Benedetta Rossi è ormai nota per le sue ricette da ripetere in casa senza difficoltà, come quella che segue dei biscotti speziati, l’ideale per coinvolgete la famiglia, compresi i nostri bambini, che si divertiranno a riprodurli con gli stampini che ritraggono stelle e piccoli alberi di Natale!

Richiedono pochissimo tempo e sono fatti con un mix di cannella, zenzero, noce moscata, che assicurano un tocco di vivacità al biscotto. Inoltre abbiamo la possibilità di variare gli aromi dei biscotti speziati secondo il nostro gusto.

A piacere si può aggiungere la vaniglia, o l’arancia, utilizzare delle gocce di cioccolato per i più golosi, che poggeremo sulla superficie dei biscotti prima di mettere in forno.

Ingredienti

2 uova

100 g zucchero

100 ml olio di semi di girasole

330 g farina 00

1/2 bustina lievito per dolci

1 cucchiaino cannella in polvere

1/2 cucchiaino zenzero in polvere

noce moscata q.b.

3 teste di chiodi di garofano

Preparazione

Partiamo con la nostra creazione amalgamando in terrina le uova, lo zucchero e l’olio. Proseguiamo unendo: farina, lievito per dolci, cannella, zenzero, noce moscata grattugiata, chiodi di garofano che avremo spezzettato e amalgamiamo bene il composto.

Quando avremo realizzato una pasta che possiamo trattare con le mani passiamo l’impasto sul piano di lavoro e cominciamo a impastare a mano aiutandoci con un po’ di farina.

Una volte che la pasta non è più appiccicosa, la mettiamo in frigorifero per 30 minuti dopo averla avvolta nella pellicola trasparente.

Stendiamo l’impasto con il mattarello fino a dare uno spessore di circa mezzo centimetro.

Con le formine facciamo i biscotti, anche recuperando i ritagli che saranno recuperati, e poniamoli sulla leccarda foderata con carta forno. Separiamo i biscotti per non farli attaccare.

Mettiamo in forno preriscaldato a 170° C se il forno è ventilato, a 180°C se è statico per circa 15 minuti o fino a doratura desiderata.