Carote al forno speziate, la ricetta: un’imperdibile goduria per il palato

Le carote al forno sono ideali come snack o come parte di un antipasto veloce e facile da preparare, basteranno solo 10 minuti per avere un gusto imperdibile.

Le carote sono buonissime sia cotte che crude. Inoltre, le carote hanno una grande quantità di fibre, che aumentano il movimento intestinale e il volume delle feci, incoraggiando così la funzione gastrointestinale.

Carote al forno speziate

Le carote al forno speziate fanno parte di quelle categorie di snack che possiamo preparare da soli in casa, fatti di prodotti naturali come la buccia delle mele o la pasta insaporita con la paprika o altre spezie. In questo caso si tratta delle carote che fanno bene alla nostra vista e alla salute della nostra pelle.

Senza contare la composizione delle carote, che sono naturalmente ricche di vitamine e minerali, in grado di apportare numerosi altri benefici al nostro organismo.

Ingredienti per due persone

4 carote

1 cucchiaio di paprica

1 bastoncino di cannella

1 cucchiaio di sesamo

sale grosso

pepe

1 cucchiaio di olio

Preparazione

Iniziamo lavando accuratamente le carote per privarle di eventuali tracce di terra, quindi dopo averle pelate le tagliamo a bastoncini e le mettiamo in una capiente ciotola.

Aggiungiamo dell’olio extravergine di oliva, dell’erba cipollina ( meglio se fresca), tagliate a pezzettini, del prezzemolo sale e pepe e qualche cucchiaio di parmigiano.

Se lo gradite potete aggiungere un mix di: semi girasole, semi di lino e semi di zucca, infine dell’aglio in polvere e le amalgamiamo per farle insaporire bene. Quindi disponiamo le nostre carote in una teglia rivestita con carta da forno e cerchiamo di allontanarle le une dalle altre e le mettiamo in forno statico a 180 gradi per circa 35 minuti.

