Bucce di patata, non buttarle al secchio: cotte in questo modo sono più buone dell’interno

Non si dovrebbero mai buttare le bucce di patata, possono essere ancora impiegate in maniera insospettabile!

Molte volte ci si domanda se possiamo addentare la mela intera o togliere la buccia e questo non vale solo per la buccia della frutta ma anche per quella di ortaggi, come la buccia di patata.

Bucce di patata, si possono mangiare?

Le bucce di patata non sono solo un ottimo fertilizzante naturale per le piante da giardino e da appartamento, ricche come sono di amido, sali minerali, vitamine e altre sostanze benefiche.

Se vogliamo usare le bucce di patata per usi non culinari, le patate sono impiegate anche per fare degli impacchi contro gli occhi gonfi. In questo caso non occorre che le bucce non abbiano un colore verde e non presentino germogli.

Quello che conta davvero è che siano ben lavate e andranno lasciate sugli occhi gonfi dalla parte con la polpa.

Chips di bucce

Nel Nord Europa, è prassi consumare le patate con la buccia in quanto agisce come una sorta di sigillo che non fa disperdere i principi nutritivi. In questo caso si tratta di una scelta dettata dalla volontà di rendere più saporito il gusto del tubero.

Ovviamente occorre essere sicuri che non si tratti di prodotti trattati con contaminazioni microbiologiche e che non abbiano residui di pesticidi.

Le chips di bucce di patata sono gustosissime e facili da preparare, basterà una volta che avremo pelato le patate, che siano sciacquate abbondantemente.

Dunque le condiamo con olio, sale, pepe e mescoliamo per bene e le disponiamo in una teglia cui avremo messo un foglio di carta da forno su uno strato unico, e poi le cuociamo in forno preriscaldato a 200 gradi ventilato per circa 10 minuti. Alla fine saranno buonissime e croccantissime e voi ne sarete conquistati!