Chips di pasta al forno, più buone delle patatine fritte ma più salutari e gustose

Una delle ultime tendenze in cucina sono le Chips di pasta al forno, sono più salutari delle patatine fritte e molto gustose.

Quando viene quella voglia di sgranocchiare qualcosa fuori pasto e non vogliamo cedere agli snack confezionati, possiamo fare dei sani spuntini da soli…

Uno snack veloce le Chips di pasta al forno

Le Chips di pasta al forno sono un nuovo modo di mantenere sotto controllo le calorie ed evitare i killer che si nascondono tra i grassi saturi del cibo spazzatura.

La voglia di sgranocchiare qualcosa può arrivare in qualsiasi momento, mentre siamo intenti a vedere il nostro programma preferito o al lavoro al computer.

Una voglia irrefrenabile ci spinge ad aprire un pacchetto di patatine o di pop corn, cui fatichiamo a volte resistere pensando che si tratti di un cibo altamente calorico e poco salutare.

La soluzione girata sulla piattaforma TikTok vede come protagonista la pasta, sì proprio l’accusata numero uno dei chili di troppo.

Accusata ingiustamente in quanto la pasta di per se non fa ingrassare, a farlo in realtà sarebbero i condimenti pieni di grassi.

I nutrizionisti lo confermano: eliminare la pasta dalla propria alimentazione per dimagrire oltre che difficile è anche dannoso. Preferibile sceglierla di qualità, meglio ancora se integrale e condita in modo salutare.

Uno snack salutare di pasta

La ricetta degli snack di pasta apparsa su TikTok è semplicissima e gustosa: basta lessare la pasta, di qualsiasi formato desiderate, ovviamente pasta corta. Vanno bene le penne, i fusilli, le farfalle o i rigatoni, l’importante è che si possano prendere con le mani!

Una volta lessata la pasta la scolate per bene e la condite con un giro di olio extravergine di oliva in una ciotola, aggiungete un po’ di paprica che fa tanto snack, e la mettete in forno a 200 gradi per circa 20 minuti.

Dopo aver messo un foglio di carta da forno sulla leccarda allarghiamo la pasta fra di loro per non farla attaccare. Potremo condirla a piacere, con del rosmarino o dell’aglio tritato in piccoli pezzettini, per i più coraggiosi che non temono problemi di alito!

