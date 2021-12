Amici, “Sei moscia, tanto moscia e finta” Alessandra Celentano distrugge Cosmary

Dopo la puntata di Amici, c’è stato un nuovo confronto tra la maestra Celentano e la ballerina Cosmary. L’insegnante ha sgridato pesantemente la sua allieva: scopriamo cosa è accaduto.

Alessandra Celentano non ha mai fatto mistero di non apprezzare la sua allieva Cosmary Fasanelli, infatti, l’insegnante dopo la puntata del talent show di Canale 5 ha rivelato di non essere rimasta affatto soddisfatta dall’ultima performance della ballerina: ecco cosa ha dichiarato la maestra di Amici.

Amici, il confronto tra Alessandra Celentano e Cosmary

La puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 19 dicembre 2021 è stata abbastanza movimentata e difficile soprattutto per Cosmary Fasanelli. La ballerina è costantemente criticata dalla sua maestra, Alessandra Celentano.

L’ingresso della giovane nel talent di Amici non ha per niente entusiasmato l’insegnante di danza classica e questo rende ancora più difficile il percorso di Cosmary, soprattutto psicologicamente.

Nelle scorse ore, Alessandra Celentano ha preso da parte l’allieva per discutere della sua esibizione nell’ultima puntata e l’ha rimproverata pesantemente. Cosmary ha ancora tanto da lavorare, soprattutto per convincere la maestra sulle sue capacità.

Il pesante rimprovero di Alessandra Celentano a Cosmary

Nel daytime di Amici 21, la maestra e Cosmary hanno avuto un duro confronto, dove l’insegnante ha espresso tutta la sua delusione per l’ultima performance della ballerina nell’ultima puntata di Domenica di Amici di Maria De Filippi.

Alessandra Celentano distruttiva contro Cosmary pic.twitter.com/Hz3t53Fquy — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 23, 2021

La Celentano le ha mostrato prima il filmato e poi ha sbottato senza mezzi termini dicendo:

“Non c’è molto da essere contenti (…) Moscia. Più moscia di così non si può. Tutta uguale, senza colori, senza dinamiche. Facce finte, facce fintissime. Devi vivere quel momento, non devi recitare.”

Ha aggiunto che non basta un piccolo miglioramento, dato che la strada è ancora lunga da percorrere. Le sue capacità non sono assolutamente sufficienti per soddisfare la maestra. Proprio per questo la ballerina dovrà mettere tutta se stessa per continuare il suo percorso ad Amici 21. Cosmary ci ri riuscirà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.