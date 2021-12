Amici, “Bellezza stratosferica” Carola con i pantaloni attillati sconvolge la Celentano | VIDEO

La maestra Alessandra Celentano rimane del tutto sconvolta dai pantaloni indossati dalla sua allieva Carola, durante la puntata del famigerato programma Amici di Maria De Filippi.

La maestra Celentano è una delle professioniste più temute nel mondo della danza. Lei ricopre questo ruolo ormai da molti anni e, grazie al suo aiuto ed alla sua severa tecnica, oggi molti ballerini hanno finalmente raggiunto il sogno di una vita. Insomma, diventare una sua allieva significa esser dotati innanzitutto di innata bravura ed, oltretutto, è quasi una garanzia per il futuro.

I giovani volti presenti nel talent, condotto dalla famigerata Maria De Filippi, sono tutti molto piccoli. L’età media dei partecipanti infatti varia tra i 17 ed i 20 anni. Nessuno si è mai opposto al volere dei professori, poiché questi sono la giuda più solida per i ragazzi. La Celentano, anche se può sembrare una donna tutta d’un pezzo, si lega molto ai giovani talenti. Le sue critiche hanno sempre lo scopo di andare ad operare laddove manca la tecnica.

La maestra Celentano sconvolta per via di Carola: cosa è successo ad Amici

Come già vi abbiamo anticipato, i suoi atteggiamenti possono risultare molto forti ed insensibili. Essendo però una vera professionista, lei sa perfettamente cosa riserverà il futuro a questi giovani volti, per questo infatti non vuole assolutamente dar loro false speranze ed abituarli ad un lavoro minimo. Con gli anni ha espresso un giudizio per tutti i ballerini e le ballerine più in gamba sono, i quali sono poi diventati dei veri artisti. In questa edizione del programma c’è una particolare ballerina su cui la Celentano conta molto.

In lei infatti vede determinazione e forza di volontà, valori fondamentali per farsi strada nel mondo della danza. La sua bravura inoltre le fa pensare che questa partecipazione al talent, per lei sia solo un trampolino di lancio. Carola quindi, attualmente, rimane sotto l’ala protettiva della maestra e, questa sua preferenza, non va affatto giù agli altri maestri presenti nello studio di Maria De Filippi.

Nell’ultima esibizione di Carola, Todaro e Peparini hanno avuto da ridire sull’esecuzione. Questi però non hanno avuto neanche il tempo di dire ciò che realmente pensavano poiché la Celentano li ha subito bloccati, a parer suo infatti loro non reggono nemmeno il confronto con il suo pensiero. Subito dopo ha deciso di fare dei complimenti alla ballerina, dicendo:

“Intanto con questi pantaloni sei stratosferica, stupenda. Sei molto bella con i capelli sciolti, sei bellissima. Poi hai eseguito l’esibizione alla perfezione.”

Carola ha apprezzato notevolmente il complimento della Celentano, in realtà però indossava dei semplicissimi pantaloni di pelle attillati. Bisogna però ammettere che le donavano molto.