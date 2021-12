Amici, “Alla tua età queste cose non si fanno” Cosmary demolita dalla Celentano | VIDEO

Per Cosmary la maglia è ancora sospesa dopo la puntata di Amici. Il commento di Alessandra Celentano è stato durissimo. Vediamo cosa è successo.

Cosmary, la giovane ballerina originaria di Brindisi, nell’ultima puntata di Amici ha ballato con in sottofondo musicale la canzone Senza Parole di Vasco Rossi.

Amici: Cosmary non piace alla Celentano?

La maglia per la giovane ballerina brindisina di Amici Cosmary Fasanelli tarda ad arrivare. La prof. Alessandra Celentano, infatti, gliel’ha sospesa ancora una volta. La stessa Celentano ha affermato che la giovane non le sta particolarmente simpatica. Qualche miglioramento nella performance della ragazza, però, sotto stessa ammissione della prof, c’è stato durante la puntata di domenica 19 dicembre.

LEGGI ANCHE -> Amici, “Bellezza stratosferica” Carola con i pantaloni attillati sconvolge la Celentano | VIDEO

Per danzare, la ragazza ha scelto la canzone di Vasco Rossi Senza Parole. Dopo la sua performance, Cosmary ha ricevuto un pacco da parte di sua madre, in occasione delle imminenti festività natalizie. Si trattava di una coperta. Il dono non era tanto la coperta in se quanto il messaggio che voleva veicolare: un’abitudine che a casa Fasanelli sono soliti osservare. Dopo aver aperto il regalo, Cosmary ha potuto ascoltare anche un messaggio da parte della madre.

Il rimprovero della Celentano

Poco prima dell’esibizione, la padrona di casa Amici Maria De Filippi, ci ha tenuto a sottolineare il contrasto tra la docente Celentano e la ballerina Cosmary. In particolare, Maria ha evidenziato come la maglia indossata dall’allieva potesse non piacere alla Celentano.

“Cosmary alla sua età non dovrebbe farlo” 🤨 💄 pic.twitter.com/ToQv4IbvbA — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 21, 2021

LEGGI ANCHE -> Amici, Cosmary non si accorge dei microfoni: “È innamorata” | Cosa ha appena detto

In realtà, la Celentano ha risposto che la maglia le stava bene. L’attenzione della docente si è concentrata su un altro particolare:

“Forse dovrebbe truccarsi un po’ di meno, come una ragazza della sua età”.

Un make-up decisamente troppo marcato, quello scelto dalla ragazza, che distoglieva l’attenzione dalle qualità artistiche.

Le critiche non sono finite. Dopo la performance, è stata la volta del giudizio tecnico da parte della Celentano:

“un tutto fumo e niente arrosto”.

Un giudizio che, però, è stato completato da un piccolo apprezzamento: Cosmary sta migliorando molto, puntata dopo puntata.