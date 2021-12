By

Clamoroso, Soleil e Delia condividono un altro uomo oltre ad Alex Belli. Sapete di chi si tratta? Lui è famosissimo.

Le due bellissime molto probabilmente si conoscevano già prima del Grande Fratello. Sapete che condividono un altro uomo oltre ad Alex? Lui è davvero famosissimo.

Soleil e Delia legate allo stesso uomo, ma non è Alex

Il mondo del web è sempre più convinto che quanto successo fuori e dentro la casa del GF Vip tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran altro non sia che una recita. Diversi investigatori social, come amano farsi chiamare delle talpe che sono vicine a personaggi del mondo dello spettacolo, hanno dichiarato che la relazione tra Alex e Soleil è stata solo una farsa così come la reazione gelosa di Delia è stata costruita a tavolino.

I tre protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, insomma, non avrebbero fatto altro che recitare un copione, delle parti studiate e costruite a tavolino. Alex è stato espulso la scorsa settimana dal gioco per aver violato le norme di sicurezza e a quanto pare, il sereno con Delia è già tornato( forse non c’è mai stata la tempesta?).

Nelle scorse ore è spuntata però un’indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole: Soleil e Delia probabilmente si conoscevano già e fuori dalla casa hanno condiviso anche lo stesso uomo che non è però Alex.

Chi è il famoso personaggio che lega le due donne

Il web ne è assolutamente certo: Soleil e Delia si conoscevano già prima dell’ingresso dell’influencer italo-americana in casa e tutto quello che è accaduto nel bunker di Cinecittà è stato organizzato e studiato a tavolino.

È spuntata nelle scorse ore un’indiscrezione che ha lasciato il web di stucco: le due primedonne hanno condiviso un altro uomo oltre ad Alex. Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Mercedesz Henger.

La sua esperienza da tronista non ha avuto i risultati sperati. Per via di una serie di bugie dette alla redazione e alla conduttrice, la moglie di Maurizio Costanzo lo ha cacciato dallo studio. Lucas ha cambiato vita e oggi si dedica allo sport.

È un famoso personal trainer. Lucas ha allenato privatamente sia Delia che Soleil Sorge e questo fa dedurre che è assolutamente impossibile che le due donne non si conoscessero. Si tratta effettivamente allora solo di una farsa? Il web è convinto di sì.