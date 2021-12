L’ormai ex concorrente del GF Vip 6, Alex Belli, ha deciso di riconquistare la moglie Delia offesa dai sui comportamenti all’interno della casa. Ecco quanto ha speso per farsi perdonare da lei.

L’ormai ex gieffino ha creato molto scompiglio all’interno della casa del Grande Fratello Vip per via del suo affetto per l’attuale concorrente Soleil. Il loro legame, inizialmente deifinito da loro stessi come una semplice amicizia, ha poi creato un vero e proprio triangolo amoroso che coinvolge perfino la moglie di lui. Ovviamente questo comportamento non è affatto piaciuto a Delia che, dopo vari richiami, si è decisa di troncare definitivamente la loro relazione. Dopo una lunga discussione avvenuta sotto gli occhi attenti delle telecamere del GF Vip, i due sono tornati a casa insieme e lui ha promesso di riconquistare il suo cuore ormai spezzato.

La decisione di Delia ha inizialmente spiazzato tutto il pubblico presente ed il pubblico da casa, per non parlare della reazione degli stessi concorrenti che hanno accompagnato il gieffino nel suo percorso all’interno della casa. Nonostante la loro scelta sia stata argomento di varie discussioni, i due hanno continuato per la strada scelta.

Alex Belli deciso di riconquistare la moglie Delia spende un capitale per farsi perdonare

Anche se all’interno della casa e sotto gli occhi di milioni di italiani il gieffino sembrava molto preso dalla contorta storia d’amore con Soleil, lui ha comunque deciso di tornare nelle braccia della moglie. Lei ovviamente ha chiesto del tempo per poter riflettere e ha ammesso che di non credere più alle sue parole. Proprio per quest’ultimo motivo, l’ex vippone ha deciso di dimostrarle l’affetto che prova nei suoi confronti con dei clamorosi gesti, proprio come piace a lui. Una volta usciti insieme dalla casa i due sono stati pizzicati a litigare furiosamente, subito dopo però il gieffino ha deciso di iniziare le varie dimostrazioni spendendo un capitale.

L’ex concorrente ha infatti richiesto una bellissima limousine per portare la sua donna in giro per Milano. Anche se i due hanno deciso di prendersi una lunga pausa dai social, l’accaduto è trapelato comunque in un modo o nell’altro. A quanto pare infatti, nella limousine non erano soli, con loro vi erano presenti degli amici.

Alex, per riconquistare la moglie ha deciso di spendere in una sola sera circa 800 euro. D’altronde, con tutta la popolarità che si è creato all’interno della casa, i soldi non sono di certo un suo problema!

Desirèe Cirisano