Il concorrente del GF Vip, Biagio, attira l’attenzione del pubblico si di sé infilandosi la mano proprio lì, segue l’esempio di Gianmaria. Il pubblico è letteralmente disgustato dal suo gesto: ecco di cosa si tratta.

I concorrenti del programma sono ripresi costantemente dalle numerose telecamere sparse per l’intera casa, attive h24/7. I vipponi vengono perfino ripresi di notte, infatti grazie a queste riprese abbiamo assistito ad episodi del tutto inaspettati. Negli ultimi giorni il gieffino Gianmaria ha attirato su di sé numerose critiche per via di un suo gesto. Pare che il concorrente si sia infilato la mano nei pantaloni per poi grattarsi il lato B. Scena inappropriata poiché si è difronte a tutta l’Italia ma, come se non bastasse, ha poi annusato la mano usata per grattarsi.

Pare però che questo gesto sia diventata ormai un’abitudine di tutti i concorrenti di sesso maschile presenti all’interno della casa del reality. Questo ha suscitato disgusto al pubblico da casa, ma il tutto non finisce qui.

Biagio segue le orme di Gianmaria e poi compie un gesto ancora di più inaspettato al GF Vip 6

Per quanto riguarda le concorrenti, loro di certo non sono propene a compiere determinate azioni. Tuttavia, vi sono alcuni comportamenti che potrebbero mettere in discussione la loro limpidezza. Molti sono gli affetti nati e tutt’ora coltivati, i gieffini condividono perfino lo stesso letto ed alcuni di questi sono ormai diventati intimi. Alcuni giorni fa il pubblico da casa è rimasto inorridito per via di un’azione svolta dalla concorrente Miriana nei confronti del gieffino Biagio.

Non bisogna inoltre dimenticare che entrambi hanno i loro cari che li osservano costantemente nelle loro rispettive abitazione ed inoltre il vippone ha perfino la fidanzata che lo segue e lo supporta.

Questo però non ha affatto fermato il concorrente, il quale si è avvicinato notevolmente a Miriana fino a diventare perfino intimi. La scorsa notte Biagio, seguendo le orme del compagno, si è grattato il lato B ed ha poi annusato la mano. Cosa del tutto sconvolgente già di suo, successivamente però ha rincarato la dose coinvolgendo Miriana.

Dopo aver annusato la mano, il concorrente ha perfino deciso di accarezzare delicatamente e lentamente il volto della concorrente. Il tutto fatto ovviamente a sua insaputa. Quest’ultima infatti, non essendo a conoscenza dei fatti, ha apprezzato il gesto ed ha semplicemente sorriso.