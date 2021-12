By

Alex Belli, è stato il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore ha fatto una confessione inaspettata che ha lasciato a bocca aperta l’intero pubblico: ecco cosa ha rivelato.

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, i riflettori non si spengono per Alex Belli. L’attore di Centovetrine è il personaggio del momento, con lui i colpi di scena e le sorprese non mancano mai, infatti, i telespettatori sono rimasti davvero sconcertati dalla sua ultima dichiarazione.

Alex Belli e la confessione inaspettata

Nei giorni scorsi è giunta al termine l’avventura di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. E’ stato squalificato per non aver rispettato il distanziamento, quindi ha violato le norme anticovid, abbracciando sua moglie Delia Duran durante un confronto.

Senza dubbio è stato il protagonista della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini, soprattutto per la storia con Soleil Sorge. I due si sono “lasciati” in maniera davvero drammatica, lei è rimasta terribilmente delusa dal comportamento dall’ex volto di Centovetrine, infatti, lo ha accusato di averla presa in giro totalmente.

Alex è ritornato a casa da sua moglie e lei lo ha perdonato. I due, domenica 19 sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno parlato del loro rapporto. In particolare, l’attore si è lasciato andare ad una confessione davvero incredibile, che ha lasciato tutti a bocca aperta, compresa la conduttrice: scopriamo cosa ha rivelato nel corso dell’intervista.

L’attore diventerà presto papà? La rivelazione

Sicuramente l’esperienza nel reality lo ha aiutato a capire quanto sia importante sua moglie Delia per lui. Ma dopo quello che è accaduto con Soleil Sorge, Alex dovrà riconquistare al 100% la modella venezuelana, anche se non sarà così difficile.

Potrebbe interessarti anche: Soleil e Delia condividono un altro uomo oltre ad Alex: lui è famosissimo

I due si sono mostrati follemente innamorati, infatti, quando Silvia Toffanin ha chiesto alla coppia “Vi sposerete?” L’attore ha risposto senza pensarci un attimo e si è lasciato andare ad una confessione sconvolgente:

“Prima facciamo un piccolo Belli, poi quando tutte le cose saranno a posto vediamo il matrimonio.”

Potrebbe interessarti anche: Alex Belli geloso pazzo di Soleil: attacca brutalmente Alessandro | “Sta rosicando”

Insomma, la coppia sta organizzando già tantissimi progetti per il loro futuro, anche se ancora tantissime persone credono che sia tutta una montatura per ottenere sempre più visibilità.