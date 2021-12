By

Alex Belli senza freni. L’ex gieffino ha attaccato brutalmente Alessandro Basciano, new entry del Grande Fratello, il quale si è avvicinato molto a Soleil. Scatta la pazza gelosia dell’attore.

L’ultimo post social di Alex Belli fa tanto discutere. L’ex gieffino ha attaccato Alessandro Basciano per la sua vicinanza eccessiva a Soleil. Il fotografo impazzisce di gelosia. Ecco che cosa ha dichiarato.

Alex Belli geloso di Soleil e Alessandro Basciano

Game over per Alex Belli. L’ex gieffino è ormai fuori dai giochi. Dopo la sua espulsione per aver violato le misure di sicurezza, l’attore è stato costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia.

Insieme a lui, la moglie Delia che era entrata nel bunker di Cinecittà per mettere fine alla storia d’amore con suo marito, per via della sua vicinanza eccessiva a Soleil Sorge. Da quando Belli ha lasciato il Grande Fratello, in casa si respira un clima più sereno e tranquillo e a confessare di stare meglio sono proprio gli altri concorrenti.

L’ultima puntata andata in onda venerdì, ha visto l’ingresso di tre nuovi vipponi: Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano. Proprio quest’ultimo sta attirando particolarmente l’attenzione per via del suo feeling con Soleil. La chimica tra i due è stata notata anche da Alex Belli che ha avuto, a tal proposito, qualcosa da ridire.

Il post social dell’ex gieffino che fa discutere

New entry del Grande Fratello Vip 6 è Alessandro Basciano. Il giovane palestrato, bello come il sole non è un volto sconosciuto ai telespettatori italiani. Il pubblico ha potuto notarlo nei programmi di Maria De Filippi.

Basciano, infatti, ha preso parte a Temptation Island, il reality dei sentimenti mariano, nel quale interpretava il ruolo di tentatore e anche a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatore.

Il ragazzo che si trova nel bunker di Cinecittà solo da poche ore, ha già palesato il suo interesse per le due primedonne del reality, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Alessandro si è avvicinato particolarmente all’influencer italo-americana Soleil e tra i due il feeling e la chimica sono evidenti. Alex Belli che si trova fuori dalla casa, non ha resistito, e geloso, ha pubblicato un post che ha lasciato senza parole.

Il fotografo si è rivolto ad Alessandro Basciano affermando che nonostante abbiano le stesse iniziali (AB), il giovane è la sua brutta copia e ha voluto implicitamente mettere in guardia Soleil affermando che le copie non sono mai come gli originali. Siamo sicuri che nella puntata di stasera, Alfonso Signorini mostrerà il post polemico di Alex Belli a Soleil. Cosa succederà?