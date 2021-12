Cosmary, allieva del programma Amici, non accorgendosi dei microfoni, fa una rivelazione impressionante. Ecco cosa ha detto la giovane ballerina.

Solo alcune settimane fa, la giovane ballerina è entrata a far parte della scuola più rinomata d’Italia. Grazie ad una sfida vinta, la giovane ballerina oggi è a tutti gli affetti un’allieva della famigerato maestra Alessandra Celentano. Inizialmente quest’ultima non ha preso molto bene la squalifica della sua ex allieva, alla quale ha augurato di raggiungere tutti gli obbiettivi da lei prestabiliti. Con il passare del tempo però, la maestra ha iniziato a vedere del buono nella nuova allieva ed ha iniziato a credere, molto lentamente, in lei. Questo è già un ottimo traguardo per Cosmary che, contro ogni previsione, si sta ambientando discretamente.

Inoltre, è molto difficile inserirsi in un gruppo già consolidato, dopo qualche sforzo però la ragazza è riuscita a ritagliarsi un piccolo spazio a lei dedicato. Iniziando così a creare nuovi legami con gli allievi già presenti all’interno della casetta. Un ragazzo in particolare ha colpito notevolmente la ragazza ed ormai sono tutti al corrente della situazione, perfino il diretto interessato.

Cosa ha detto Cosmary ad Amici? Le sue parole

Come ben saprete i ragazzi sono ripresi h24 è quindi possibile verificare ogni loro movimento ed ogni loro discorso. Molte sono le coppie nate in questa edizione del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Tra queste vi sono la coppia formata da Albe e Serena, Sissy e Dario. Per alcuni però l’amore non è ancora del tutto sbocciato anche se la scintilla è ormai evidente, come ad esempio per: Luigi e Carola ed Elena e LDA.

Oltre a loro però pare che ci sia anche un’altra giovane coppia che a breve potrebbe sbocciare, i diretti interessati sono allievi di due categorie diverse, ovvero: categoria canto e categoria ballo. Cosmary e Alex, negli ultimi giorni hanno legato molto ed infatti trascorrono la maggior parte della giornata insieme. A quanto pare però la ballerina è ormai cotta del ragazzo, molti sono i gesti che ne danno la conferma.

Durante un daytime mandato in onda solo poche ore fa, abbiamo potuto ascoltare le parole della ballerina mentre tentava di insegnare ad Alex un semplice passo di danza. Il povero ragazzo però non sembrava molto preparato, ha infatti confessato di non esser portato per determinate cose.

La ballerina però ha risposto prontamente cercando di confortarlo e spronarlo allo stesso tempo. La ragazza si è però confusa e anziché chiamarlo Alex, lo ha chiamato “Amo”. I due, visibilmente in imbarazzo, hanno sorvolato sull’accaduto.