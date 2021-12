By

Forse non tutti sanno che le sorelle Selassiè: Lulù, Jessica e Clarissa hanno un fratello. Si chiama Christian e ha scelto di vivere una vita lontano dai riflettori. Vediamo perché.

Sono due le sorelle Selassiè rimaste in gara al Gf Vip. Clarissa, infatti, è stata eliminata dal gioco.

La sorpresa alle sorelle Selassiè

Benché fossero in nomination, le due sorelle Selassiè rimaste in gara, ovvero, Jessica e Lulù, hanno superato anche questa volta l’eliminazione. Durante la diretta di ieri, infatti, è stata eliminata Patrizia Pellegrino.

Le due sorelle Selassiè hanno potuto ricevere la lettera del fratello, Christian Hailé Selassiè. Christian ci ha tenuto a tranquillizzare soprattutto Lulù, dicendole che fuori va tutto bene ma, in particolare, che la ragazza con la sua dolcezza, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico. Lucrezia, questo il suo nome per esteso, sta dimostrando di crescere molto durante il suo percorso nella casa, tra alti e bassi. Ricordiamo, infatti, che la scorsa volta è stata ammonita.

Un discorso molto dolce e toccante, quello del fratello delle princess, che è stato elogiato anche dalle due opinioniste in studio. Prima del fratello, una sorpresa alle sorelle Selassiè era arrivata dal cugino Nicolas.

Chi è il fratello delle Selassiè

Christian ha 32 anni ed il 12 esimo in linea di successione per il trono. Anche se il ragazzo ha scelto di stare lontano dai riflettori, non è completamente estraneo al mondo dello spettacolo. Infatti, è stato il fidanzato di Giovanni Ciacci, con cui ha rotto 2 anni fa.

Il suo nome, all’epoca della relazione con Ciacci, apparve sui giornali scandalistici. Era il 2018. A fare il suo nome fu proprio Ciacci che, in quell’anno viveva un momento d’oro con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Stando proprio alle parole di Ciacci, i due si conobbero ad una cena, per caso. Una passione talmente forte, quella tra i due, che avrebbe potuto portarli anche all’altare.

LEGGI ANCHE -> Clarissa Selassiè, twerking bollente sotto la doccia insieme a Miriana | VIDEO

Successivamente, arrivò la smentita da parte di Ciacci. L’opinionista, infatti, ha raccontato alla stampa di non aver mai fatto il nome di Christian poiché è un ragazzo etero e fidanzato. Una vera e propria parentesi di gossip dato che di Christian Selassiè, da allora, si è sentito parlare soltanto adesso per via delle sorelle.