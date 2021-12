Dopo l’uscita dell’amico Alex Belli, Soleil è apparsa abbastanza insofferente, anche nei confronti degli autori che sembrerebbero non importarsi di alcune sue necessità.

Soleil ha confermato, nella diretta di ieri sera, che rimarrà nel reality fino alla fine insieme alla Nazzaro e alla Ricciarelli che resteranno contro ogni previsione.

Soleil Sorge e i reality show

L’influencer Soleil Sorge è diventata famosa al grande pubblico per essere stata una corteggiatrice di Uomini e Donne. Successivamente, per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Galeotta fu per lei l’Isola. Proprio lì, infatti, conobbe il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, con il quale ebbe una storia d’amore durata pochissimo.

Da allora, la sua professione sembra essere non solo quella di influencer, con tanto seguito su Instagram, ma anche di concorrente ai reality show. Anche questa volta, nel corso di un programma televisivo, ha fatto parlare di se non solo per il suo carattere forte e deciso ma anche e soprattutto per la storia d’amicizia/amore con Alex Belli.

Proprio con l’attore, nel corso della puntata di ieri sera, 17 dicembre, ha avuto un chiarimento in cui l’influencer ha fatto valere la sua posizione: si è sentita presa in giro da Belli che, non proprio velatamente, le aveva manifestato i suoi sentimenti e la sua attrazione nella casa del Gf Vip 6.

Le lamentele di Soleil

Dopo la squalifica dell’attore, Soleil ha visto vacillare il suo ruolo nella casa e ha iniziato a lamentarsi con gli altri concorrenti. La ragazza ha confessato a Katia Ricciarelli che se deve continuare a stare nel programma ha bisogno di alcune cose estremamente necessarie per lei.

In particolare Soleil ha lamentato male agli occhi perché non ha occhiali da sole adatti: li ha chiesti agli autori tre mesi fa, or sono. Inoltre, ha bisogno anche di creme per il viso. C’è da dire che il pubblico ha notato un certo aumento dell’acne sulla pelle della vippona.

Probabilmente, non poter ricorrere ai consueti trattamenti di bellezza, perché rinchiusa nella casa del Gf ha fatto sì che la sua pelle mostrasse qualche piccolo cedimento in cura e pulizia. Ecco perché la sua richiesta è per lei impellente.

Staremo a vedere se la produzione asseconderà la gieffina nelle sue richieste, pur di farle ritornare la verve.