La concorrente Miriana smaschera incredibilmente il GF Vip 6 davanti le telecamere della casa ma la regia censura tutto. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto e su quanto rivelato.

In questi ultimi giorni la concorrente si sta esponendo molto sotto i riflettori, esprimendo il suo parere estremamente personale anche di fronte alle telecamere andando contro al pensiero comune. Sono innumerevoli le volte in cui, soprattutto in questa sesta edizione del programma, la regia censura i dialoghi dei partecipanti e i momenti compromettenti della giornata. Non è di certo la prima volta infatti che un concorrente, in procinto di rivelare la vera natura delle decisioni degli autori del programma, viene censurato disattivando completamente i microfoni presenti nell’intera casa. Inoltre, quando questo accade, la regia preferisce cambiare completamente l’inquadratura scegliendo stanze diverse.

I concorrenti sono ormai stanchi di questa situazione e cercano infatti di far trapelare delle notizie che potrebbero far capire a tutti i telespettatori la situazione. Bisogna però ammettere che la tensione all’interno della casa si è notevolmente abbassata. Il triangolo creato con i gieffini Alex e Soleil infatti rendeva nervosi i concorrenti.

Miriana smaschera spudoratamente il GF VIP 6 ma la regia decide di censurare le sue parole: tutta la verità

Come avrete potuto notare, tra le due vippone Miriana e Soleil non scorre buon sangue. le due infatti non vanno particolarmente d’accordo, anzi. I comportamenti di Soleil la irritano in particolar modo. Per questo infatti la concorrente ha deciso di sfogare il suo pensiero nel confessionale, ciò che si dice all’interno di quest’ultimo rimane segreto fino a quando gli autori lo permettono ovviamente. Miriana ha criticato molto la contorta relazione tra Alex e Solei, facendosi un’idea molto lontana da quella che accomuna maggiormente gli altri concorrenti. Per lei infatti, Soleil è una persona manipolatrice e l’ha perfino descritta come un poco di buono.

Il gossip ovviamente piace molto agli autori del Grande Fratello Vip e per questo lei viene chiamata innumerevoli volte nel confessionale. Quando si è accorta del tutto, la concorrente ha deciso di comunicarlo ai compagni i quali sono rimasti molto sorpresi dall’assurda confessione. Carmen, Manuel e Manila hanno chiesto spiegazioni alla diretta interessata, la quale ha cercato prontamente di rispondere.

Prima ancora che potesse farlo però, la regia l’ha preceduta e ha subito disattivato i microfoni dei diretti interessati. La regia ha poi mandando in onda una stanza diversa da quella in cui erano presenti i quattro concorrenti. Questo gesto non è affatto piaciuto ad i fan, i quali infatti suppongono che sia tutto pianificato.

