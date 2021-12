Soleil Sorge è la concorrente della sesta edizione del GF Vip più discussa di sempre. Molti la amano ma altri la criticano pesantemente. Nelle scorse ore Miriana Trevisan ha rivelato un particolare inedito: scopriamo di più.

Come in molti sapranno tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan non corre buon sangue. Entrambe sono due donne dalle personalità molto forti ed è successo spesso che tra le due ci sia stato qualche scontro molto acceso. Nelle scorse ore l’ex volto di Non è la Rai ha fatto una confessione davvero sconcertante: scopriamo di più.

Soleil Sorge, perché viene sempre salvata?

Il reality di Alfonso Signorini è sempre al centro delle polemiche riguardo la cattiva gestione delle dinamiche. La scorsa stagione ha ottenuto un successo straordinario, ma quest’anno i concorrenti non sono così apprezzati dal pubblico.

Soleil Sorge, è senza dubbio la protagonista indiscussa di questa edizione. Ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua personalità esplosiva ma soprattutto per il suo rapporto con Alex Belli.

In molti però hanno notato che ci sono stati anche diversi comportamenti di Soleil che non sono stati puniti, a differenza di altri concorrenti che in passato sono stati squalificati. Ma come se non bastasse le due opinioniste del reality hanno assegnato più volte l’immunità all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Eppure la Sorge non è poi così apprezzata dai telespettatori, proprio per questo, in molti sostengono che la vippona sia tutelata e “protetta” dalla produzione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore Miriana Trevisan ha svelato anche un retroscena bizzarro: scopriamo di più.

La confessione di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan, durante una chiacchierata con Manuel Bortuzzo, Carmen Russo e Manila Nazzaro ha rivelato che la regia la invita ad andare di continuo in confessionale per parlare di Soleil Sorge.

Purtroppo, non abbiamo potuto scoprire di più perché proprio in quel momento la produzione ha abbassato l’audio e spostato l’inquadratura, censurando quindi le parole dell’ex volto di Non è la Rai.

Il popolo del web non si è risparmiato e non sono mancati i commenti del tipo “Soleil è raccomandata”, “la proteggono” oppure “Perché la regia censura di continuo”. Insomma, tantissimi fan del programma si sono accorti della clamorosa tutela nei confronti della vippona.