Nonostante Alex Belli sia stato squalificato dal GF Vip, i colpi di scena non sono finiti qua. L’incontro con l’amante di sua moglie, Delia Duran, è stato ripreso: non immaginereste mai cosa è accaduto.

A quanto pare i riflettori su Alex Belli e Delia Duran non si sono ancora spenti. La loro storia d’amore fa ancora molto discutere, nelle scorse ore il noto attore ha addirittura incontrato l’amante di sua moglie: scopriamo cosa è accaduto tra i due.

Alex Belli, incontra l’amante di Delia Duran

Sicuramente non avrete dimenticato la puntata dove Alfonso Signorini ha mostrato ad Alex Belli sua moglie Delia Duran in copertina abbracciata al modello Simone Bonaccorsi. Si trattava di una una paparazzata dietro le quinte di una sfilata a Torino.

Dalle immagini i due sembravano molto intimi e vicini, ma non è bastato per far scatenare la gelosia del noto attore, infatti, commentò le foto dicendo:

“Simone lo conosco, sta con una mia amica e stanno davvero molto bene insieme. Si amano molto. L’ho anche preso per fare una campagna a settembre.”

Insomma, non era affatto preoccupato, ma nelle scorse ore è accaduto l’impensabile. Alex Belli e Simone Bonaccorsi si sono incontrati e non immaginereste mai la reazione dell’ex gieffino: scopriamo cosa è successo tra i due.

La reazione inaspettata dell’attore

Come saprete, Alex Belli è tornato a casa con sua moglie Delia Duran dopo la squalificazione immediata per averla abbracciata durante un confronto, quindi, violando il distanziamento e le norme anticovid.

Da quanto è emerso dalle Instagram Stories della modella venezuelana e dell’attore, tra i due è tornato il sereno e sembra che hanno finalmente chiarito. Insomma, Alex Belli non ci ha messo tanto per riconquistare la fiducia di sua moglie, dopo ciò che è successo con Soleil Sorge.

Sui social, poco fa, l’attore ha pubblicato un video dove corre verso il portone per accogliere un suo ospite e si tratta proprio di Simone Bonaccorsi. Appena si vedono, i due si lasciano andare ad un forte abbraccio e l’ex gieffino sorride e gli dice: “Tu sei un maledetto”. Ironizzando, il modello indica Delia e rivela:

“Lo sai che è la mia donna quella?”.

Il filmato ha fatto il giro del web, ma non è finita qui perché nella puntata di questa sera rivedremo Alex Belli nella Casa più spiata d’Italia per un confronto con Soleil Sorge. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà.