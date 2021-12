Delia impazzisce in treno e lancia l’anello di matrimonio ad Alex | I pendolari filmano tutto

A quanto pare la soap opera non è finita qui, Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un acceso confronto durante il loro ritorno a casa: scopriamo cosa è accaduto.

Il triangolo amoroso composto da Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge è stato il più discusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica immediata del gieffino, lui e la modella venezuelana hanno continuato a litigare durante il ritorno a casa.

Alex Belli e Delia Duran: la clamorosa lite in treno

Alex Belli e Delia Duran non finiscono di stare al centro dell’attenzione. Nella puntata di lunedì sera 13 dicembre, abbiamo assistito ad un vero colpo di scena, ovvero la squalifica immediata dell’attore per non avere rispettato la regola del distanziamento.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché il “teatrino” è continuato a “riflettori spenti”. La rivista Novella2000 ha beccato i due mentre litigavano pesantemente sul treno, durante il loro ritorno a casa.

Alex Belli è andato incontro alla squalifica dal reality per riappacificarsi con sua moglie, ma niente da fare. Lo scontro è stato veramente acceso: scopriamo nei dettagli cosa è accaduto.

Cosa è successo? tutta la verità

Grazie a Novella2000 abbiamo scoperto il continuo della soap opera di Delia Duran e Alex Belli. I due sono stati paparazzati durante una forte litigata e a quanto pare la pace è ancora molto lontana.

Potrebbe interessarti anche: Delia Duran e Alex Belli: scoop senza precedenti nell’hotel in cui stanno dormendo

Nel dettaglio, la coppia sarebbe stata avvistata alla stazione di Bologna per prendere un treno diretto a Milano. Ma il viaggio non è stato affatto sereno. Secondo le fonti della rivista, la modella venezuelana avrebbe perso completamente le staffe, infatti, si sarebbe tolta la fede nuziale per poi scaraventarla letteralmente contro suo marito.

Sicuramente Alex e Delia hanno ancora molte cose da dirsi e per far tornare il sereno ci vorrà ancora tanto tempo. I telespettatori si stanno chiedendo come andrà a finire il loro matrimonio, ma non ci resta che aspettare per scoprirlo.

inoltre, non si esclude la possibilità che l’attore di Centovetrine possa tornare all’interno della Casa del GF Vip per un confronto con Soleil Sorge. Insomma, ne vedremo delle belle.