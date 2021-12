Delia Duran e Alex Belli: scoop senza precedenti nell’hotel in cui stanno dormendo

Ancora liti per la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran che, dopo l’uscita dal GF Vip 6, hanno avuto modo di approfondire notevolmente la discussione, la quale è poi scoppiata in una lite furiosa.

Come ben saprete, i due hanno abbandonato la casa del Grande Fratello insieme all’incirca un due giorni fa. Durante la puntata mandata in onda in diretta lunedì 13 dicembre, abbiamo assistito ad un episodio inimmaginabile. La moglie dell’ormai ex vippone si è infatti presentata all’interno delle mura del programma per poter troncare nell’immediato la loro storia. Il triangolo formatosi con l’arrivo della concorrente Soleil ha fatto sì che la donna arrivasse a questa conclusione.

L’ex concorrente, per via delle innumerevoli mancanze di rispetto nei suoi confronti, ha dato il via ad una serie di eventi che hanno poi scatenato un vortice di emozioni contrastanti nella giovane donna. Nella puntata però qualcosa non è andata secondo i piani, i due infatti sono usciti insieme, così da poter risolvere la situazione creatasi.

Furiosa lite in hotel tra Alex e la moglie Delia Duran

Nonostante la giovane coppia ha lasciato la casa insieme, l’una sotto le braccia dell’altro, vi sono ancora molti argomenti da trattare per poter risolvere la situazione e portare avanti la loro relazione. Nelle ultime settimane trascorse all’interno della casa, l’ex vippone ha coltivato notevolmente il legame creato con la gieffina Soleil e questo non è affatto piaciuto alla moglie. Nonostante il suo comportamento però, Delia ha comunque deciso di uscire dal programma con lui.

Nelle ore successive i due si sono finalmente confrontati come di dovere ed infatti sono trapelate delle informazione che, evidentemente, hanno fatto del tutto infuriare la giovane donna. Dal resto, come darle torto. All’uscita dei due, il pubblico è letteralmente impazzito poiché nessuno si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere da entrambi. Per questo motivo infatti, molti hanno cercato di conoscere il più possibile sullo stato della loro relazione.

Potrebbe interessarti anche: Bomba GF Vip 6: Alex Belli esce e Delia entra, ecco quando farà il suo ingresso

Sul web infatti sono trapelate delle notizie che hanno suscitato molto scalpore. Pare che la giovane coppia, all’arrivo in hotel, abbia iniziato una discussione molto accesa, divenuta poi un vero e proprio litigio furioso tra i due. Alcuni fan che si trovavano nelle vicinanze hanno assistito all’intera scena. Gli stessi hanno confermato che Delia ha tirato la valigia contro l’uomo.

Il tutto viene rivelato a Deianira Marzano ed è stata proprio lei a far trapelare la notizia. La setta però successivamente, ha smentito la notizia in quanto secondo fonti molto più affidabili i due al momento si trovano a Milano.

Desirèe Cirisano