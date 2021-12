Gigi D’Agostino confessa la gravissima malattia: “La sofferenza è atroce”

Il famosissimo dj Gigi D’Agostino ha confessato un segreto grandissimo: è affetto da una malattia tremenda. Di cosa si tratta.

Nonostante sui suoi profili si mostri sempre molto sorridente, Gigi D’Ag nasconde un grande segreto: la malattia. Solo nelle ultime ore si è sfogato sui social riguardo al suo male, facendo preoccupare i fan che lo seguono.

Per fortuna ha una grande community che gli vuole molto bene e che è pronta a fargli sentire tutto l’affetto necessario per andare aventi nella sua malattia. Il Gigi D’Ag sempre allegro e sorridente non è scomparso, ma ha bisogno del supporto dei suoi followers.

Infatti in poco tempo si sono subito scatenati i commenti e i like, per far sentire al noto dj tutto l’affetto di cui ha bisogno in questi momenti molto delicati. Ma scopriamo di che malattia è affetto e cosa ha detto a riguardo.

Gigi D’Agostino parla della sua malattia: “Un dolore continuo”

A quanto pare sono ormai mesi che la vita di uno dei dj italiani più famosi è caratterizzata da una sfida molto importante: Gigi D’Ag ha una malattia. È stato molto riservato a riguardo durante questi mesi, nessuno lo sapeva.

Però si vede che ha deciso di essere al 100% sincero con il suo gruppo fedele di fan, e che ha deciso anche di ricercare un supporto da parte loro. Infatti ha fatto un post per sfogarsi su Instagram. Se finora è stato molto riservato con le informazioni riguardo alla sua salute, con il post non si è sbilanciato.

Ha raccontato le sue difficoltà e il suo dolore, ma non ha detto chiaramente di che malattia si tratta. Di sicuro è qualcosa di serio, anche se la speranza è che sia qualcosa di facilmente curabile. Sicuramente adesso con il supporto dei suoi fan riuscirà ad affrontare meglio la malattia.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi da pace…

La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….

Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…

Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…Gigi”