Nelle scorse ore è accaduto un piccolo incidente all’interno della casa del GF Vip. Riguarda proprio Katia Ricciarelli, Davide Silvestri ha provato a chiedere aiuto, ma non c’è stato nulla da fare.

Senza dubbio con Katia Ricciarelli non ci si annoia mai, lo sa bene Davide Silvestri. Tutto è iniziato con un piccolo incidente, ma hanno trasformato la drammatica scena in un momento di puro divertimento: scopriamo cosa è accaduto.

GF Vip, l’incidente di Katia Ricciarelli

I telespettatori del reality di Alfonso Signorini sanno bene quanti colpi di scena accadono nella casa del Grande Fratello Vip e con Katia Ricciarelli e Davide Silvestri può succedere veramente di tutto.

I due sono i protagonisti indiscussi di questa sesta edizione e con loro i momenti emozionanti e divertenti non mancano proprio mai. In queste ultime ore, i fan del programma hanno assistito ad una scena davvero surreale.

In particolare, nel pomeriggio la cantante lirica si stava rilassando nella zona relax vicino alla piscina della casa, in una delle comodissime e basse poltrone che sono presenti proprio in quell’area.

Quando era il momento di alzarsi, Katia non è riuscita a tirarsi su, infatti, ha chiesto aiuto a Davide Silvestri, ma l’attore che si trovava in quel momento lì con lei, non ha saputo aiutarla: scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Davide Silvestri chiede “aiuto” alla regia: la scena super divertente

La famosa soprano quando si è accomodata comodamente su una delle poltrone della zona relax, non credeva che fosse un problema rialzarsi, ma in realtà è stato davvero drammatico.

E’ rimasta bloccata e il suo compagno d’avventura, Davide Silvestri, è intervenuto immediatamente, ma con scarsi risultati. Una situazione che ha scatenato delle grandi risate.

Ma a parte il divertimento, Katia non riusciva proprio a rimettersi in piedi, così l’attore ha chiesto aiuto alla regia, ironizzando ha detto: “Grande Fratello dateci una gru, un muletto”.

Un momento davvero epico che è diventato subito virale sul web, i telespettatori sono rimasti divertiti da questo siparietto. Fortunatamente, tutto è bene quel che finisce bene, infatti, la Ricciarelli è riuscita ad alzarsi anche se ci è voluto un po’ di tempo.