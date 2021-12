Katia Ricciarelli fa una confessione sconvolgente al conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini: “Prima del Grande Fratello io..”. Signorini non riesce a trattenersi e scoppia in lacrime in diretta televisiva.

Il programma del Grande Fratello è uno dei pochi reality che mette letteralmente a nudo i sentimenti dei concorrenti che decidono di parteciparvi. Sono molti i mesi che questi devono trascorrere all’interno della casa e, per questo, è davvero inevitabile tener certi argomenti rigorosamente riservati. Chi fa parte del mondo dello spettacolo sa perfettamente quanto sia difficile convivere con tutto ciò che si cela dietro la fama ottenuta.

Per quanto possa sembrare tutto perfetto al di fuori, per quanto all’apparenza posso essere seriamente allettante vivere sotto i riflettori, in realtà si devono fare i conti con molti fattori contrastanti. La fama ed il successo portano sicuramente grandi somme di denaro ma quest’ultimo di certo non porta felicità assicurata.

Katia Ricciarelli e la sconvolgente e drammatica confessione fatta in diretta al GF Vip

L’edizione di quest’anno ci ha riservato innumerevoli sorprese, molti sono i legami che si sono creati all’interno della casa e molte sono le confessioni che sono state fatte. Fino ad oggi abbiamo ascoltato le parole di tutti i concorrenti e ci siamo sorpresi per le forti parole utilizzate. Nelle ultime ore però abbiamo assistito ad uno scenario che mai ci saremmo potuti immaginare.

Durante lo svolgersi della scorsa puntata, i toni della diretta hanno preso una piega del tutto diversa. La concorrente Katia Ricciarelli ha deciso di confessare a tutti i presenti ed a tutto il pubblico da casa che questo per lei è un periodo molto particolare. Ha infatti dichiarato di aver pensato più volte di non voler più vivere.

Ha poi cercato in qualche modo di ringraziare tutti coloro che inconsapevolmente l’hanno aiutata a superare le difficoltà quotidiane donandole gioia ed allegria.

“Ho fatto un po’ di fatica ma, il mio percorso è stato così bello che ti dico grazie. Permettimi di dire grazie a tutti coloro che qui a Mediaset stanno lavorando al Grande Fratello perché ho avuto degli amici. Grazie Alfonso e grazie anche al pubblico.”

A queste parole il conduttore non ha resistito ed è scoppiato in un lungo e sincero pianto.

Desirèe Cirisano