Katia Ricciarelli rimane al GF Vip: Signorini aumenta il cachet e lei cambia idea

La concorrente Katia Ricciarelli decide improvvisamente di non abbandonare più il programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, ovvero il GF Vip: per lei è aumentato di gran lunga il cachet. Di quanto parliamo esattamente?

In questi ultimi giorni la tensione non ha mai abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, numerosi chiacchiericci infatti hanno creato molto scompiglio tra i concorrenti. Le voci sul presunto prolungamento del reality per si sono rivelate veritiere e per i gieffini, conoscere la data del finale, è stato un vero colpo. Nessuno di loro infatti aveva messo in conto di uscire dal programma così tardi. Vi ricordiamo che inizialmente si è parlato di un prolungamento di qualche settimana, a quanto pare la finale però sarà il 14 marzo del 2022.

Molti vipponi hanno infatti pensato di abbandonare la casa poiché secondo molti un prolungamento di ben tre mesi è davvero troppo. Alcuni di loro pensavano di poter trascorrere le festività natalizie in compagnia dei propri cari e questa “batosta” non è stata affatto apprezzata.

Katia Ricciarelli rimane al Gf, qual è la cifra che le ha fatto cambiare idea?

In molti hanno ben pensato infatti di andare contro ogni decisione presa dai conduttori lasciando così la casa, altri invece sono stati conquistati dal guadagno a loro promesso. La concorrente Katia, nell’ultimo periodo ha fatto parlare molto di sé. Da sempre schierata dalla parte dei giovani, poiché in loro vede allegria e vitalità, oltre che purezza e spensieratezza. L’abbiamo infatti vista prendere le difese dei volti più piccoli presenti all’interno della casa del Grande Fratello.

Ha iniziato e coltivato amicizie inimmaginabili che il pubblico da casa non si sarebbe mai aspettato di vedere, una di queste è proprio quella con la gieffina Soleil. La quale è non ben vista particolarmente dagli altri concorrenti del reality per via della presunta relazione con il vippone Alex. Questo ha anche molto influito sulla decisione presa dalla concorrente Katia, oltre ovviamente all’incredibile cifra a lei offerta dallo stesso conduttore Alfonso Signorini e dagli stessi autori del programma.

Dovete sapere infatti che, non solo il vincitore riceverà una somma in denaro esorbitante, ma perfino la sola presenza del Vip nel reality rappresenta in sé un guadagno effettivo. La somma infatti aumenta a seconda del tempo trascorso nella casa. La concorrente guadagna all’incirca 15 mila euro a settimana.