Dopo l’uscita di Alex Belli dal Gf Vip, Davide Silvestri sembra essere una persona nuova. Che fosse stato manipolato dal collega?

All’interno della casa del Gf Vip, Davide Silvestri ha stretto un legame maggiore con Soleil e Alex Belli, fino a quando quest’ultimo non è stato squalificato.

Il ruolo da moderatore di Davide Silvestri al Gf Vip

Davide Silvestri ha fatto il suo ingresso al Gf Vip qualche settimana dopo dall’inizio della trasmissione. Non appena è entrato in casa, Signorini ci ha tenuto a rimarcare quanto fosse importante questa esperienza per l’ex attore. Dopo una carriera sotto i riflettori da giovanissimo, Silvestri aveva svolto altri lavori manuali per poter sbarcare il lunario. Di questo, però, si è sempre detto fiero.

Con il Gf Vip, l’ex attore ha visto una possibilità di rivincita. Non appena ha fatto il suo ingresso, le persone con cui ha stretto di più sono state Soleil ed Alex con cui ha condiviso anche la camera da letto, con il famoso lettone tri matrimoniale. Un ruolo quasi da moderatore il suo poiché si è sempre espresso per dare consigli alla coppia sull’evoluzione della loro amicizia di chimica artistica.

Un personaggio che si è rivelato, nel tempo, ermetico, educato ma anche molto diretto. Tanto che non ha sprecato commenti inutili sulla squalifica di Alex, anzi, ha sempre cercato di aprire gli occhi a Soleil anche prima.

Un cambiamento radicale

Con l’uscita di Alex Belli dalla casa, è come se Davide si sentisse libero di manifestare i propri pensieri e di mostrare la sua vera natura. Per molti spettatori, infatti, Silvestri ha vissuto un po’ di luce riflessa dell’attore di Cento Vetrine. Una luce che ha manipolato, in questi tre mesi, i riflettori della casa su di lui.

Tanto che Davide, nelle ultime ore, si è sentito libero di mostrare un lato di se che non si era ancora visto. O per lo meno, si era visto all’inizio. Ad esempio, cantando a squarciagola, nei pressi della piscina, insieme ad altri suoi coinquilini. Libero di provare nuove maschere e di mettersi finalmente in luce come merita. Un lato che a molti concorrenti mancava.

Staremo a vedere se e come continuerà il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia o deciderà di uscire per tornare dai suoi affetti.