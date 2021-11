GF Vip 6, Davide imita Manuel sulla sedia a rotelle: “C’è poco da ridere”

Gf Vip 6: Manuel è stato di nuovo deriso all’interno della casa, questa volta da parte di Davide. Vediamo cosa è successo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno definitivamente chiuso la loro storia d’amore nata all’interno della casa del Gf Vip 6.

Gf Vip 6: Manuel Bortuzzo e la storia con Lulù

Manuel Bortuzzo, il nuotatore costretto sulla sedia a rotelle a causa di uno scambio di persona, si è distinto nella casa del Gf Vip 6 per la sua maturità e nobiltà d’animo. Un ragazzo che, sebbene la sua giovane età, è stato in grado di dare dei punti sia ai suoi coinquilini che agli spettatori da casa.

Gli altri concorrenti del Gf Vip 6 hanno cercato di non far sentire mai Manuel a disagio o da meno. Anche se, il giovane è consapevole di essere limitato, per forza di cose, in alcune attività, anche ludiche. Inoltre, proprio per la sua condizione, ha chiesto al Grande Fratello che gli venisse assegnata una stanzetta privata, lontano dalle telecamere, dove potesse riprendersi fisicamente e fare le sue terapie.

Il suo bisogno di stare da solo lo ha rimarcato spesso, soprattutto nei confronti di Lulù Selassiè alla quale, i primi tempi, si era molto avvicinato sentimentalmente. Ora la storia tra i due sembra essersi definitivamente conclusa ma gli atteggiamenti di Manuel nei confronti di Lulù e la sua insistenza, non sono passati inosservati.

L’imitazione di Davide e Jessica

Davide Silvestri, benché le prime puntate sia stato al centro di diverse nomination, non smette di intrattenere i suoi coinquilini con siparietti comici. L’ultimo, in ordine di tempo, aveva come oggetto proprio Manuel e la sua insofferenza nei confronti di Lulù.

Manuel ha sempre chiesto di essere trattato alla pari, anzi. Lui stesso scherza spesso sulla sua condizione di diversamente abile e, quindi, nemmeno questa volta se l’è presa con i suoi compagni. In particolare, Jessica, nei panni della sorella Lulù, nel siparietto si avvicinava a Davide, che impersonava Manuel, il quale, infastidito, si allontanava sulla sua sedi a rotelle.

Una scenetta che ha fatto ridere molto non solo il diretto interessato Manuel Bortuzzo ma anche diversi altri concorrenti presenti in sala da pranzo in quel momento. Anche la voce dell’atleta è stata copiata alla perfezione da Davide, come pure la gestualità.